A.B. Quintanilla reaparece irreconocible para promocionar documental de Selena con una impactante imagen

En tan sólo unos meses, el músico hizo un par de cambios en su aspecto, pero que lo transformaron totalmente.

November 07, 2025 • 
Ericka Rodríguez
A.B.Quintanilla.jpg

El músico y productor cambió radicalmente su imagen.

Instagram

“Nosotros no vamos a vivir por toda la vida, pero lo bonito es dejar algo atrás que sí va a vivir por toda la vida”.

A pocos días de que se estrene el documental ‘Selena y los Dinos: A Family’s Legacy’, el círculo cercano a la fallecida ‘Reina del Tex-Mex’, se ha dado a la tarea de promocionar el material que mostrará “una exploración profunda de la vida y el legado” de la cantante.

A 30 años de la muerte de la intérprete, la producción promete una mirada inédita a la vida de la artista mexicoestadounidense que cambió para siempre la música texana.

El documental es dirigido por Isabel Castro, quien es reconocida por su sensibilidad para retratar historias latinas, y cuenta con la producción ejecutiva de Michele Anthony, y de los hermanos de la cantante de ‘Amor Prohibido’, Suzette y A.B. Quintanilla.

A través de videos caseros, fotografías y entrevistas íntimas, el filme muestra tanto a la artista deslumbrante en los escenarios como a la joven sonriente, hija, esposa y hermana en la intimidad de su hogar.

Con los testimonios de sus padres, Marcella y Abraham, sus hermanos, su esposo Chris Pérez y compañeros de banda, se reconstruye el camino que llevó a Selena a convertirse en un ícono cultural y musical.

Recientemente, la expareja de la intérprete, Chris Pérez, estuvo en la Ciudad de México para promocionar el documental.

El músico abrió su corazón y relató cómo ha sobrellevado el hecho de ser reconocido como el viudo de Selena, a pesar de que años después del asesinato de la cantante, rehizo su vida y ahora es padre de dos hijos.

“El tiempo me ha ayudado a verlo con felicidad. Antes me dolía más hablar de ella, pero ahora me siento muy feliz. Todos me dicen ‘el viudo’, pero hoy es diferente”, confesó Pérez.

El guitarrista, de 55 años, también mencionó que la relación con los Quintanilla es cercana y cordial. “Todo está bien dentro de la familia Quintanilla y yo, somos muy buenos amigos. Suzette y yo vamos a Nueva York para la promoción del nuevo documental que va a salir muy pronto”, finalizó.

Reaparece A.B. Quintanilla irreconocible

El músico y productor ofreció una reciente entrevista para expresar que este proyecto fílmico representa un homenaje fiel a lo que su hermana siempre quiso: mantener vivo su legado musical y humano.

“Estoy haciendo lo que ella quería. Ella quería eso. Y eso lo pueden ver en entrevistas. Ella dijo: ‘Nosotros no vamos a vivir por toda la vida, pero lo bonito es dejar algo atrás que sí va a vivir por toda la vida’”, expresó emocionado A.B.

Quintanilla también agradeció al público por mantener viva la memoria de ‘La Reina del Tex-Mex’. “Gracias a Dios y gracias al público que están manteniendo el legado de Selena muy alto. Las expectativas con este documental son grandes, incluso hay posibilidad de ganar un Emmy o hasta un Óscar”.

Sin embargo, la imagen del músico llamó la atención por todos los tatuajes que ha agregado a su rostro y cabeza, y un par de dientes de oro que se colocó. En el pasado lucía a rape y con lentes oscuros, como suele seguir apareciendo en público, incluso se le recuerda con barba.

A.B. ya tenía el cuerpo lleno de tatuajes, más de 50, y muchos dedicados a su fallecida hermana Selena. Su rostro, ojo, título de una canción, su logotipo y más, abarcan casi 10 imágenes exclusivamente en honor a la cantante. Pero sobre sus gustos, el músico tomó la decisión de marcar su cabeza con motivos prehispánicos.

En tan sólo unos meses, el productor musical llenó su cabeza con la figura de un ‘Ollin’, y lo acompañan dos dioses mayas con elementos como una serpiente emplumada. Ambas deidades tienen perforada la nariz, un símbolo de una práctica importante entre gobernantes. A.B. añadió grecas, reconocidas en las pirámides de Monte Albán y Mitla, en Oaxaca.

Sin embargo, en la barba decidió cambiar el bello por tatuajes aproximados a Tā moko, la marca permanente que practican los maoríes, pueblos indígenas de Nueva Zelanda.

A su nueva imagen, Quintanilla se colocó un par de dientes de oro que dejaron sorprendidos a sus seguidores.

