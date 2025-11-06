Chris Pérez, viudo de Selena, reaparece en la televisión mexicana y rechaza hablar de Yolanda Saldívar

“Antes me dolía más hablar de ella, pero ahora me siento muy feliz. Todos me dicen ‘el viudo’, pero hoy es diferente”.

A pocos días del estreno del documental ‘Selena y Los Dinos: A Family’s Legancy’, de la plataforma Netflix, donde se espera se aborden detalles íntimos desconocidos y material inédito del archivo familiar, su viudo reapareció.

El músico Chris Pérez arribó a la Cuidad de México para promocionar su carrera como solista. El exesposo de Selena Quintanilla estuvo en el programa ’Sale el Sol’ donde recordó el gran amor que le tuvo a su pareja, quien murió hace 30 años.

El guitarrista abundó sobre su presente y cómo aprendió a vivir sin Selena.

Pérez también aprovechó su presencia en la emisión para hablar sobre el legado que Selena dejó en la música y los motivos por los que cree que no ha habido otra cantante que brille en el género Tex-Mex como lo hizo Quintanilla.

“Yo creo que ella era única y ella es un ícono, pueden ver que ella tenía mucho talento. Yo creo que en la música va a vivir por siempre. Ella era alguien muy especial y no sé cómo ponerlo en palabras, pero ella también trabajaba muy duro para lograr sus sueños”, dijo Chris.

El músico abrió su corazón y relató cómo ha sobrellevado el hecho de ser reconocido como el viudo de Selena, a pesar de que años después del asesinato de la cantante, rehizo su vida y ahora es padre de dos hijos.

“El tiempo me ha ayudado a verlo con felicidad. Antes me dolía más hablar de ella, pero ahora me siento muy feliz. Todos me dicen ‘el viudo’, pero hoy es diferente”, confesó Pérez.

El guitarrista, de 55 años, también reveló detalles sobre su vida actual:

“Tengo mi compañía de producción, soy músico, guitarrista. Estoy soltero, tengo dos hijos: mi hija de 25 años y mi hijo de 20”.

Y añadió que tiene en puerta varios proyectos como el que comparte con el hijo de Johnny Cash y con una artista de estilo country. En su trabajo haciendo música, Chris ya sumó a su hija quien toca la guitarra, el piano y también canta.

Rechaza hablar de Yolanda Saldívar

Cuando se le preguntó sobre Saldívar, quien ha solicitado su libertad en diversas ocasiones, Pérez fue tajante: “En esas cosas yo no me meto. Ya tengo que seguir adelante, y para mí lo más importante es el amor de mi familia y mis amigos”.

La familia Quintanilla y su relación

Chris mencionó que la relación con los Quintanilla es cercana y cordial. “Todo está bien dentro de la familia Quintanilla y yo, somos muy buenos amigos. Suzette y yo vamos a Nueva York para la promoción del nuevo documental que va a salir muy pronto”, finalizó.