Nuevo documental muestra videos de Selena Quintanilla antes de ser famosa

“Cuando tienes un sueño y no lo intentas, nunca sabrás si lo ibas a conseguir... Yo decidí tratar”. Esta frase pertenece a las grabaciones inéditas de Selena Quintanilla que aparece en el documental Selena y los Dinos.

Esta película es ganadora del festival de Sundance y ahora está a punto de estrenarse a través de Netflix.

Se trata de un trabajo que muestra la vida de Selena antes de ser famosa pero también cuando ya lo era. El rasgo distintivo es que en ambos casos se trata de material nunca antes visto o poco conocido públicamente.

El documental se llama “Selena y Los Dinos” Netflix

Hay algunos videos caseros, por ejemplo, de las primeras presentaciones de Selena y los Dinos, cuando ella todavía era una niña.

“Cuando quieres conseguir algo en la vida, tienes que hacer algún sacrificio”, se escucha con la voz de Selena en otro fragmento del documental.

Las frases, por cierto, son en inglés pues hay que recordar que Selena no hablaba con fluidez el español y que incluso al inicio de su carrera, cuando cantaba el español lo hacía por fonética.

Selena murió hace 30 años Captura Netflix

¿Cuándo se estrena el documental de Selena y dónde se puede ver?

La cantante murió hace 30 años de manera trágica, luego de que su fan y colaboradora Yolanda Saldívar le disparó tras una discusión por dinero.

Las versiones sobre ese momento son varias y se contraponen (Yolanda siempre ha asegurado que ella no quería matar a Selena) pero lo cierto es que la cantante murió y desde entonces se convirtió en una especie de leyenda aspiracional para los latinos en Estados Unidos.

El documental se podrá ver en Netflix a partir del 17 de noviembre.

