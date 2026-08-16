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Comparan a Ese Pérez con Ulises de “Amar Te Duele”... y ya encontró a su Renata

El romance entre Flor y Ese Pérez va y viene pero parece que se fortalece

Agosto 16, 2026 • 
Alejandro Flores
esepereza florvigna amarteduele.jpg

Ese Pérez y Flor Vigna

Videocine / LCDF

La inesperada relación de Ese Pérez con Flor Vigna fluctúa entre el noviazgo y el coqueteo.

A lo largo de esta emana han compartido no sólamente conversaciones, sino sillones en donde retozan juntos y se hacer arrumacos, tocan sus labios en besos furtivos y hasta se hacen insinuaciones sensuales.
La pareja ha resultado tan sorpresiva dentro y fuera de La Casa de los Famosos que ha generado comentarios a favor, en contra y... memes.
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¿Qué pasa entre Ese Pérez y Flor Vigna?

A Ese Pérez desde hace varios días se le ha comparado con Ulises, el personaje de Luis Fernando Peña en la película Amar Te Duele.

El perfil de barrio que ha construido Ese Pérez en sus redes sociales como un creador de contenido que se comporta como el estereotipo del pícaro mexicano de clase baja, empata perfectamente con Ulises: un chavo trabajador pero pobre, con talento pero atrapado en su entorno de pobreza.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Esta comparación ha dado un paso más ahora con el shipeo entre Ese Pérez y Flor Vigna.

A la influencer argentina se le ubica como una mujer con más refinamiento que la de él por lo que parece encajar en el perfil de Renata dentro de la película.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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