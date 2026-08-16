Comparan a Ese Pérez con Ulises de “Amar Te Duele”... y ya encontró a su Renata

La inesperada relación de Ese Pérez con Flor Vigna fluctúa entre el noviazgo y el coqueteo.

A lo largo de esta emana han compartido no sólamente conversaciones, sino sillones en donde retozan juntos y se hacer arrumacos, tocan sus labios en besos furtivos y hasta se hacen insinuaciones sensuales.

La pareja ha resultado tan sorpresiva dentro y fuera de La Casa de los Famosos que ha generado comentarios a favor, en contra y... memes.

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¿Qué pasa entre Ese Pérez y Flor Vigna?

A Ese Pérez desde hace varios días se le ha comparado con Ulises, el personaje de Luis Fernando Peña en la película Amar Te Duele.

El perfil de barrio que ha construido Ese Pérez en sus redes sociales como un creador de contenido que se comporta como el estereotipo del pícaro mexicano de clase baja, empata perfectamente con Ulises: un chavo trabajador pero pobre, con talento pero atrapado en su entorno de pobreza.

Esta comparación ha dado un paso más ahora con el shipeo entre Ese Pérez y Flor Vigna.

A la influencer argentina se le ubica como una mujer con más refinamiento que la de él por lo que parece encajar en el perfil de Renata dentro de la película.