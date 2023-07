“Alondra”, la telenovela adelantada a su tiempo con la que Ana Colchero dijo adiós a la Televisa

“El amor no es pecado”, dice Alondra en el primer capítulo de la telenovela del mismo nombre cuando defiende su derecho a imaginar sensuales escenas con el hombre de sus sueños.

“Alondra” está ubicada a principios de siglo y es una historia surgida de la impecable pluma de Yolanda Vargas Dulché con una protagonista liberal y rebelde para su época y con actitudes que incluso actualmente desafían la moral de la sociedad mexicana.

“No quiero ser tu mujer”, le dice Alondra a Carlos Tamez, hombre guapo, rico y fiel. Y es que Alondra es una mujer que por encima de las costumbres, vive de acuerdo a sus deseos.

Ana Colchero, protagonista ¡y economista!

Ana Colchero se dedicó a la actuación por un mera casualidad. Su padre estaba involucrado en el mundo del teatro y de pronto eso le llamó la atención pero solamente como un pasatiempo.

Ella estudió economía y comenzó a trabajar en esa profesión hasta que de pronto descubrió que esa vida no le gustaba. “Comencé a trabajar medio tiempo pero cuando ya tuve que hacerlo de tiempo completo, me di cuenta de que yo no quería estar todo el día encerrada en una oficina”.

Su sueño verdadero, curiosamente, tampoco era la actuación sino la literatura.

“Siempre quise ser escritora”, dijo Colchero muchos años después en una entrevista para Canal Once, en la que presentó una novela sobre ciencia ficción.

¿Quién descubrió la sensualidad de Ana Colchero en televisión?

Su entrada a la televisión fue con pequeños papeles en telenvoelas en las que el director José Rendón descubrió el enorme impacto que provocaba en pantalla.

“Nadie se había dado cuenta de que Ana desplegaba una enorme sensualidad y calidad actoral”, dijo Rendón al contar por qué la quiso como coprotagonista de “Corazón Salvaje”.

En esa telenovela de 1993, Cochero y Edith González (la protagonista) tuvieron un duelo de actuación que se hizo memorable junto a Eduardo Palomo, que interpretó a Juan del Diablo.

Aimeé De Altamira Montero fue el personaje de Cochero, una mujer caprichosa y rebelde que marcó su lanzamiento a la fama y la popularidad.

Alondra, una telenovela de época

Alondra es la historia de una mujer que lucha por su felicidad a pesar de que eso va contra las “buenas costumbres de la época”. Su tía Loretta (interpretada por la legendaria Beattiz Sheridan) la quiere educar como una mujer sumisa para que sea una esposa abnegada pero el espíritu de Alondra es el hedonismo.

Portada de una revista rumana sobre “Alondra”

El contraste es evidente cuando se reencuentra con su prima, quien ha estado recluida en un convento para ser monja: “Después de tantos años sin ver ami prima, sentí ganas de llorar cuando la vi convertida en una desabrida monja”.

¿A qué se dedica Ana Colchera tras renunciar a las telenovelas?

Alondra fue un éxito en audiencia y representó un pico de popularidad para Ana Colchero ya que ese fue su primer protagónico. Sin embargo, también fue un momento decisivo en su carrera: inquieta y voluntariosa como muchos de sus personajes, Ana decidió buscar su felicidad por encima de cualquier otra cosa.

Y su felicidad estaba en la literatura. Colchero dejó Televisa y tras un breve paso por TV Azteca con la telenovela “Nada personal” (otro hito en la televisión mexicana por su personaje femenino fuerte, decidido y políticamente brillante) decidió dejar las telenovelas.

Ana se ha dedicado desde entonces lo mismo al activismo político y social que a la literatura, en la que ha publicado dos libros: “Entre dos fuegos” y “Los hijos del tiempo”.

El reestreno de Alondra

El canal Tlnovelas ha decidido reestrenar “Alondra” en una versión restaurada que, de acuerdo con el periodista Gil Barrera, ha quedado espectacular.

Estoy en condiciones de confirmar que, regresa a la señal de Tlnovelas el clásico Alondra. La restauraron y luce ESPECTACULAR. Sus estrellas: Gonzalo Vega y Aana Colchero.

