Así humillaban a Medio Metro, la revelación de Las estrellas bailan en Hoy

Gaby Ramírez y Medio Metro se presentaron en la pista de Las estrellas bailan en Hoy y se lucieron con sus pasos llenos de sabor.

La pareja recibió la calificación más alta desde el inicio del reality show y hasta la misma juez de hierro, Ema Pulido, quedó sorprendida por la energía y el talento de José Eduardo Rodríguez, a quien su baja estatura no le dificulta brillar en el programa de Televisa.

Pero aunque ahora es un reconocido bailarín, en su niñez y juventud, Medio Metro se enfrentó a todo tipo de agresiones, burlas y críticas que tambalearon su salud emocional.

“En la primaria no quería ir a la escuela porque me hacían bullying, me embarraban las tortas, una vez me aventaron orine en la cara, me lo hacían tomar, eso me hizo llorar mucho, sentí bien feo esa vez, ese fue el peor día de mi vida”, reveló el artista a TVyNovelas.

Según él, todos estos ataques lo afectaban, pero siempre tuvo a su progenitora como la persona que lo hacía levantarse. “Mi mamá me decía que le echara ganas, frases como: ‘Tú puedes’, me consolaban, pero yo lloraba, le decía que no podía, que no iba a salir adelante, me afectaba el bullying”.

Sus seres queridos son la principal motivación de Medio metro. “Mi mamá vive con mi papá, tengo un hermanito que no puede caminar, está discapacitado. Él tiene 13 años y yo quiero verlo caminar, ese es mi sueño; por ahora, espero comprarle su silla de ruedas, estoy trabajando duro para eso”.