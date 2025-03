Valentina Gilabert relata el ataque donde fue apuñalada por la influencer Marianne “N”

En “Despierta”, con Danielle Dithurbide, Valentina Gilabert, quien fue atacada a inicios de febrero 2025 por la influencer Marianne “N”, decidió hablar por primera vez del ataque.

Marianne está vinculada a proceso y en internamiento preventivo. Hay un par de detenidos más: Aintzane ‘N’ y Akram ‘N’, quienes estaban también estaban en el departamento el día del ataque y actualmente están vinculados a proceso.

Valentina contó que acudió al departamento de una amiga, donde estaban Marianne y otro joven. “No iba a ir, porque al día siguiente era mi primer día de escuela, pero decidí ir”.

Esa tarde, Valentina y Marianne estaban platicando, mientras las otras dos personas habían salido a comprar cervezas, momento en que la joven influencer le pidió que la compara al baño. “La acompañé y después de 10 minutos se me hizo raro que siguiéramos ahí, ella me dijo que sí, y cuando salí, me atacó”.

"(El ataque) Fue por la espalda. Tengo tres heridas en el pecho, dos en el cuello, una en la nariz, otra en la pierna, tres en la espalda, cinco en la mano, una en la cabeza...”. Una chica presente no hizo nada; fue hasta que llegaron los dos varones que llamaron a la ambulancia.

“Pensaba que lo que estaba viviendo no era real. Ya estando en la ambulancia, les decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo, sentía que me estaba muriendo; tenía tres fugas en mis vías respiratorias, no podía hablar ni respirar. ¿Cómo le explicas a alguien que se te está saliendo el aire de los pulmones?”.

¿Cómo va el proceso legal?

Valentina Gilabert resaltó que no era amiga de Marianne, pero sí la conocía. “Después de cierto tiempo, tenía actitudes raras, para yo demostrarle que no estaba con su expareja”.

Dijo que no se quiere involucrar mucho en el proceso legal, pero sabe que Marianne N podría salir libre debido a que todavía es menor de edad.

“Estoy preocupada, tengo un poco de miedo. Creo que con el tiempo voy a estar mejor”, dijo Valentina, quien no cree que su agresora debería salir libre, consciente de que por la edad, podría ser así. “Me gustaría hacer un cambio al respecto”.

Sobre las redes sociales, reflexionó:

“Este tipo de cosas son la prueba de que todo lo que vemos o la mayoría de lo que vemos es una mentira y lo digo hablando de mi y hablando de muchas otras personas. Todos aparentamos tener una vida increíble y estar bien y todos estamos felices, y no es cierto”.

Agregó que “hay mucha gente, como esta mujer (Marianne), que puede llegar a tener problemas y no ser la persona que aparenta ser”.

“Me gustaría conscientizar sobre la salud mental de los jóvenes; poder reformar la ley y que los menores reciban realmente la condena que merecen por sus actor, y es un proceso que tomará tiempo, pero lo voy a hacer”, dijo Valentina, quien busca cerrar la página al hablar por primera vez del ataque que sufrió.