¡Tragedia! Un hombre murió devorado por pirañas tras saltar a un lago para escapar de unas abejas

Una jornada de pesca terminó en tragedia cuando un hombre murió devorado por pirañas tras saltar a un lago para escapar de un enjambre de abejas. El terrible incidente ocurrió en el municipio de Brasilandia de Minas, en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil, y conmocionó a la comunidad local.

De acuerdo con el diario El Clarín, esto sucedió alrededor de 2021, sin embargo el caso ha tomado fuerza debido a las redes sociales , en donde recordaron que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, se encontraba pescando con dos amigos cuando fueron sorprendidos por un enjambre de abejas. Para evitar las dolorosas picaduras, los tres hombres se lanzaron al agua. Sin embargo, solo dos lograron nadar hasta la orilla, mientras que el tercero fue atacado brutalmente por pirañas, según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Brasilandia.

De acuerdo con las autoridades locales, los peces carnívoros “desfiguraron su rostro y parte del cuerpo” en cuestión de segundos, dejando una escena impactante. Aunque los bomberos llegaron rápidamente al lugar, ya no pudieron hacer nada por la víctima.

Las pirañas devoraron al hombre Getty Images

Las circunstancias exactas de su muerte aún no han sido determinadas. No se ha esclarecido si el hombre murió ahogado al no poder huir de las pirañas que le impidieron nadar hasta la orilla, o si el ataque de los peces fue la causa directa de su fallecimiento.

Qué tan peligrosas son las pirañas brasileñas

Este incidente ha vuelto a poner en el foco el peligro de las pirañas en algunos cuerpos de agua de Brasil. Estos peces suelen atacar en grupo cuando detectan movimientos bruscos o sangre en el agua, lo que podría haber desencadenado su agresividad.

El trágico suceso se viralizó en redes sociales, generando conmoción y debate sobre los riesgos de nadar en lagos donde habitan estas especies carnívoras. Las autoridades locales recomiendan a los residentes y turistas extremar precauciones al acercarse a cuerpos de agua en zonas donde se sabe que habitan pirañas.