Chayanne comió tacos al pastor con piña por primera vez y su reacción causó sensación en redes: VIDEO

Chayanne se encuentra en México como parte de su gira ‘Bailemos Otra Vez’, y aprovechó su paso por tierras aztecas para probar por primera vez los tacos al pastor con piña y su reacción causó sensación en redes.

Previo a su serie de conciertos, el intérprete de ‘Torero’ se encuentra disfrutando de una escapada relajante por Cabo San Lucas, Baja California, y fue en esta ciudad donde decidió probar los famosos tacos en un local de la zona.

En momento quedó captado en video y fue compartido a través de sus historias en Instagram, sin embargo, sus fans retomaron el clip y ya está circula en todas las redes sociales.

La reacción de Chayanne al probar los tacos al pastor

“Esto está espectacular. Tiene una piña, que nunca la había comido así. Le ponen una piñita y le da un dulce que te cambia. ¡El paladar te explota!”, dijo el cantante muy emocionado.

Al parecer, el artista boricua ya había probado los tacos al pastor sin embargo, esta sería la primera vez que los come con piña.

Sin embargo, como era de esperarse, las reacciones de los internautas no faltaron y muchos de sus fans celebraron la felicidad de Chayanne al comer tacos y hasta le recomendaron otros platillos como las gringas, sin embargo, otros no podían creer que con tantos años visitando México no hubiera probado los tacos al pastor con piña.

“¡Hace 40 años su carrera despegó desde México y apenas conoce los tacos al pastor?”; “Que loco que en todos estos años no haya comido tacos al pastor”; “Aprobado Por Chayanne”, “Estoy muy molesta con mi madre, nunca le dio de comer tacos al pastor a mi papá”; Todos diciendo que a poco no los había probado, dice que no los había comido con piña y no por qué no hubiera tal vez los pedía sin piña por qué se le hacía extraño y hasta ahora los probó así”, fueron algunos comentarios.

#Chayanne avala los tacos al pastor con piña. pic.twitter.com/oIbFDbngbk — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) February 19, 2025

Chayanne está de gira en México

Chayanne inició su gira ‘Bailemos Otra Vez’ en México con un rotundo éxito, pisando los escenarios de ciudades como León, Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey y Querétaro, sin embargo, gracias al amor y apoyo de sus fans, ha anunciado fechas nuevas a las ya publicadas.

San Luis Potosí 21 de febrero

Ciudad de México 27 y 28 de febrero

Ciudad de México 6 y 7 de marzo

Veracruz 4 de marzo

Villahermosa 11 de marzo

Mérida 13 de marzo

Cancún 15 de marzo

Nuevas fechas: