Revelan el oscuro secreto detrás de la confesión de Emiliano Aguilar sobre Pepe Aguilar: ‘Lo mandaron a callar’

Emiliano Aguilar dejó a medio México helado al poner el claro que Pepe Aguilar ‘no lo abandonó’, y que la relación alejada y los problemas que han tenido durante los últimos años, se debieron a sus ‘errores, inmadurez y pendejadas’. Tras estas palabras, surgió una fuerte versión que contradice lo que el rapero expresó con palabras, y peor aún, habla de una posible orden para que no hable más.

El encargado de dar la información fue el periodista y presentador Javier Ceriani. El comunicado hizo alusión al posteo de Emiliano y agregó: ‘Los Aguilar retaron a Emiliano Aguilar, la oveja negra de Tijuana’.

¿Pepe Aguilar le pidió a su hijo que cambié la versión de su historia?

El periodista reveló en sus redes sociales audios donde muestra a un exseguridad de los Aguilar, que corrobora la versión que siempre dio Emiliano sobre el destrato que decía que había recibido por parte de su papá. ‘Me dice que los Aguilar maltrataba a Emiliano Aguilar’, agregó el periodista.

‘Ahora a Emiliano lo mandaron a callar y a lavarle la ca**ta a Pepe Aguilar’, reafirmó Javier Ceriani en su publicación como respuesta al posteo del rapero de Tijuana y que le está dando la vuelta a México.

Se sabe que actualmente Pepe Aguilar no tiene una buena relación con Emiliano, su primogénito Instagram

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Pepe Aguilar?

En un sorprendente mensaje, sin ningún otro acto de por medio, el rapero hijo de Caren Treviño y Peñe Aguilar, desmintió la versión de toda su vida sobre el abandono de Pepé hacia él y aseguró que es un buen hombre.

‘Quiero dejar algo muy claro, porque siento que se tiene que decir otra vez. Es la última vez que voy a decir esto o hablar de este tema. Mi jefe nunca me abandonó, yo por mis errores, inmadurez y pendejadas que andaba haciendo, nos fuimos separando, pero no me abandonó’, dijo Emiliano.

Emiliano Aguilar cambió la versión sobre Pepe Aguilar Archivo.

‘Mi jefe es una buena persona que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó, yo lo quiero un chingo y jamás voy a hablar mal de él. Ojalá esto se haga viral y no solo las cosas malas’, cerró el posteo Emiliano Aguilar en su inesperado cambio de versión sobre su relación con su papá, Pepe Aguilar.