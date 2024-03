¡Todavía no es mexicana! Esta fue la curiosa reacción de una rusa al intentar comer un jalapeño: VIDEO

Una influencer rusa comprobó que, por más mexicana que se quiera sentir, comerse un chile jalapeño completo no fue la mejor de las ideas, ¡nunca hay que subestimar el poder del picante!

Svetlana Pustova, una popular tiktoker de origen ruso, lleva algunos meses viviendo en México, por lo que ya se familiarizó con algunos de los aspectos culturales y gastronómicos más destacados del país, como el consumo de picante en las comidas...

O tal vez no tanto: Svetlana Pustova quiso poner a prueba sus habilidades como mexicana y aceptó el reto de comerse un chile jalapeño entero para demostrar que sí era capaz de aguantar su picoso sabor; sin embargo, no pasó ni un segundo para que comprobara que, tal vez, ¡todavía le falta para ser mexicana!

UNA INFLUENCER RUSA LE DIO UNA MORDIDA A UN JALAPEÑO Y ESTA FUE SU GRACIOSA REACCIÓN

Svetlana Pustova es una creadora de contenido que ha logrado ganar mucha popularidad tanto en Instagram como en TikTok gracias a sus interesantes videos en donde habla sobre la cultura mexicana y la rusa: es por ello que, cuando se animó a comerse un chile jalapeño entero, muchos se preguntaron si lograría soportarlo.

“Soy una rusa viviendo en México y claro que ya como picante. Y obvio esto para mí ya es un dulce”, dijo Svetlana antes de darle una pequeña mordida al jalapeño: hasta ahí llegó el reto.

Al parecer, el picor del jalapeño fue intolerable para Svetlana Pustova, quien se dio la enchilada de su vida y, para contrarrestar la irritación de su boca, debió escupir el trocito de chile y beber mucha agua en medio de curiosas muecas que desataron toda clase de comentarios en el video original.