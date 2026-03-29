¡Tragedia antes del México-Portugal! La SSC reporta que un aficionado muere al saltar desde los palcos

Una tragedia sucedió minutos antes de la reinauguración del recién remodelado Estadio Ciudad de México, conocido anteriormente como Estadio Azteca.

Una hora antes del partido México-Portugal, con el que reinauguró este histórico foro que está a punto de convertirse en el primero en albergar tres mundiales de futbol, un aficionado cometió una imprudencia que le costó la vida.

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¿Qué pasó en el Estadio Ciudad de México durante el partido México-Portugal?

La Secretaría de de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de X sobre el fatal acontecimiento.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa”.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

La tarjeta informativa es presentada como un reporte preeliminar y con información en desarrollo pero aportó algunos detalles sobre la muerte del aficionado.

"(El aficionado) cayó hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”.

El partido México-Portugal es el banderazo para la remodelación más importante del Estadio Azteca, que se llamara Estadio Banorte hasta después del Mundial, ya que la FIFA prohíbe que los recintos mundialistas lleven marcas en su nombre.

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Una de las zonas más intervenidas por la remodelación fue precisamente la zona de palcos, los cuales han sido siempre un ejemplo de arquitectura funcional en foros públicos a nivel mundial.

