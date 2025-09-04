Roban a influencer mexicano afuera de la casa de ‘Betty la fea’ en Colombia

“Llevaba rato siguiéndonos, como un depredador esperando el momento exacto para atacar”.

El influencer mexicano Gerardo Toledo parecía estar cumpliendo uno de sus sueños al llegar a la casa de ‘Betty la fea’ en Bogotá, Colombia, y casualmente una imitadora estaba caracterizada como la querida y popular ‘Betty’, por lo que no dudó en pedirle una foto.

Toledo estaba acompañado de una amiga mientras visitaban uno de los puntos turísticos más populares de la capital, sin advertir lo que ocurriría.

En un video compartido en sus redes sociales, Toledo contó a detalle cómo ocurrió el robo. Mientras se preparaba para tomarse una foto con una persona caracterizada como ‘Betty’, y una mujer se ofreció a tomarles la foto, un sujeto en motocicleta apareció y en segundos los despojó tanto a Gerardo como a su amiga de sus celulares.

En el clip se observa también cómo la imitadora de ‘Betty’ intenta detener al ladrón sin éxito alguno.

“Lo más fuerte es que el malvado no apareció de la nada… llevaba rato siguiéndonos, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Yo distraído grabando la casa de ‘Betty la Fea’, y él cada vez más cerca… hasta que en segundos se lanzó sobre mí y me arrebató el celular”, explicó el tiktoker.

Tras el incidente, el mexicano agradeció a su guía turístico por haber calmarlo y después compartió otro clip donde dio a conocer imágenes del asaltante, describiendo su vestimenta.

Además, publicó la última ubicación del teléfono celular, registrado en un conjunto residencial ubicado en la zona de Fontibón, al occidente de Bogotá.

Pese a la amarga experiencia, Toledo reiteró que Colombia es un país hermoso, pero lamentó que, como en otras naciones de Latinoamérica, ocurran experiencias con la delincuencia.

¿Quién es el influencer Gerardo Toledo?

Es un creador de contenido que combina el humor con la reflexión. Lo mismo comparte situaciones cotidianas con mensajes de empatía o videos de viajes e interacciones sociales.