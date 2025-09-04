Suscríbete
Viral

Roban a influencer mexicano afuera de la casa de ‘Betty la fea’ en Colombia

Gerardo Toledo estaba tomándose una foto junto a una imitadora del famoso personajes cuando fue víctima de la delincuencia.

September 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Betty-la-fea-robo.jpg

Roban a tiktoker mexicano afuera de la casa de ‘Betty la fea’ en Colombia.

Tiktok

“Llevaba rato siguiéndonos, como un depredador esperando el momento exacto para atacar”.

El influencer mexicano Gerardo Toledo parecía estar cumpliendo uno de sus sueños al llegar a la casa de ‘Betty la fea’ en Bogotá, Colombia, y casualmente una imitadora estaba caracterizada como la querida y popular ‘Betty’, por lo que no dudó en pedirle una foto.

Toledo estaba acompañado de una amiga mientras visitaban uno de los puntos turísticos más populares de la capital, sin advertir lo que ocurriría.

En un video compartido en sus redes sociales, Toledo contó a detalle cómo ocurrió el robo. Mientras se preparaba para tomarse una foto con una persona caracterizada como ‘Betty’, y una mujer se ofreció a tomarles la foto, un sujeto en motocicleta apareció y en segundos los despojó tanto a Gerardo como a su amiga de sus celulares.

En el clip se observa también cómo la imitadora de ‘Betty’ intenta detener al ladrón sin éxito alguno.

“Lo más fuerte es que el malvado no apareció de la nada… llevaba rato siguiéndonos, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Yo distraído grabando la casa de ‘Betty la Fea’, y él cada vez más cerca… hasta que en segundos se lanzó sobre mí y me arrebató el celular”, explicó el tiktoker.

Tras el incidente, el mexicano agradeció a su guía turístico por haber calmarlo y después compartió otro clip donde dio a conocer imágenes del asaltante, describiendo su vestimenta.

Además, publicó la última ubicación del teléfono celular, registrado en un conjunto residencial ubicado en la zona de Fontibón, al occidente de Bogotá.

Pese a la amarga experiencia, Toledo reiteró que Colombia es un país hermoso, pero lamentó que, como en otras naciones de Latinoamérica, ocurran experiencias con la delincuencia.

¿Quién es el influencer Gerardo Toledo?

Es un creador de contenido que combina el humor con la reflexión. Lo mismo comparte situaciones cotidianas con mensajes de empatía o videos de viajes e interacciones sociales.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cantante-dron-.jpg
Viral
¿Van por ella? Dron golpea cara de Susana Alvarado en pleno show... A un mes de ataque a balazos en su casa
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
john-milton-.jpg
Viral
Asaltaron al famoso hipnotista John Milton en carretera de Sinaloa: ¿Ya encontraron su camioneta?
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alpinista-rescate.jpg
Viral
La dejarán morir: Alpinista Natalia Nagovitsyna quedó atrapada hace 15 días y ya suspendieron su rescate
September 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Valentina Gilabert
Viral
Valentina Gilabert muestra terrible foto del ataque de Marianne tras haberla perdonado
September 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Familia-Aguilar.jpg
Famosos
Los Aguilar: Suman 90 mil firmas para cancelar su concierto en el Grito de Independencia en Guadalajara
Tras el anuncio de que Pepe, Ángela y Leonardo encabezarán los festejos patrios, ciudadanos exigen la cancelación de su presentación.
September 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Giorgio-Armani-muerte.jpg
Famosos
Muere Giorgio Armani, legendario diseñador de moda italiano, a los 91 años
Trascendió que se recuperaba de una enfermedad que no había sido revelada.
September 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Peso-Pluma-Abelito.jpg
Famosos
Abelito guarda en secreto su íntima amistad con Peso Pluma al interior de La Casa de los Famosos
El influencer convive con regularidad con el cantante de corridos tumbados.
September 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
casa de pique y shakira.jpg
Famosos
Al interior de la casa en la que Piqué le fue infiel a Shakira y que ahora vendieron en 4 mdd
La mansión, ubicada en una de las colinas de Barcelona, fue motivo de disputa durante dos años pues Gerard Piqué quería rematarla
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores