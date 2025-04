Revelan una desgarradora carta que escribió el fotógrafo que murió en el Axe Ceremonia 2025: esto dice

La familia de Miguel Ángel Hernández, uno de los dos fotoperiodistas de espectáculos que murieron aplastados por una estructura decorativa durante el festival de música Axe Ceremonia 2025 , publicó una carta íntima que el joven había escrito en caso de fallecer en un evento como este.

De acuerdo con la publicación realizada la noche del martes 29 de abril, el mensaje fue redactado un mes antes de su muerte , el 2 de marzo, en medio de una emergencia que pasó en un concierto.

El fotógrafo fue llevado a urgencias tras un accidente, y reflexionó sobre su vida, por lo que dejó este texto escrito en su celular, y compartió sus contraseñas “por si su familia llegara a necesitarlas”.

“Nos dejó estas palabras que son tan suyas: claras, amorosas, profundas. Palabras que merecen ser leídas por quienes también lo aman y lo extrañan”, escribió su familia en el post.

¿Qué dice la carta que dejó Miguel Hernández antes de morir?

“Si me muero o algo que me lleven al pueblo, entero o en cenizas, no quiero estar conectado a algo raro, solo lleven a un padre para que me unja, cuiden a los perritos bien hasta que ya no estén; a mis papás, perdón por faltarles al respeto, saben cuánto los amo, sin ustedes yo no hubiera sido feliz todo el tiempo que viví, gracias por todas las oportunidades y los sacrificios que hicieron para que pudiera hacer lo que me gusta y ser feliz. A mi hermana, gracias por todo y perdón por no ser lo mejor para ti, sabes cuánto te amo, eres mi héroe, gracias por seguirme en todo, solo contigo lo volvería a hacer. Si ofendí y lastimé a otras personas que amo; tíos, primos, sobrinos o quien sea, les pido perdón, pero, a veces, cargaba con tanto dolor en mi ser que me impedía ver alrededor. Sean felices y no se queden porque ahí no estoy, fui enormemente feliz, respeten mi decisión”.

¿Cómo fue el accidente en el Axe Ceremonia 2025?

Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, de 28 y 26 años, fueron las víctimas que se encontraban en el festival de música en el Parque Bicentenario, en la CDMX, cuando sucedió el accidente. El desgarrador momento se dio cuando una estructura metálica, parte de la decoración, colapsó y cayó sobre ellos.

La muerte de los fotógrafos en el Axe Ceremonia generó tristeza. (Especial/X)

Aunque las autoridades indicaron la cancelación del evento ese mismo sábado tras el incidente, el festival continuó. Sin embargo, la edición 2025 fue cancelada el domingo.

Lo que se sabe es que la Fiscalía está investigando la concesión del Parque Bicentenario para realizar el Axe Ceremonia . Es posible que se le retire la concesión al Parque Bicentenario.

