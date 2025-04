“No se vale que oculten lo que pasó": El estremecedor relato detrás de la tragedia en Festival Ceremonia

La periodista de El Universal, Marlem Suárez, expresó la violencia con la que la policía trató a quienes quisieron acercarse al lugar de los hechos.

También evidenció la incertidumbre que se vivía en la sala de prensa mientras el Festival Ceremonia siguió por horas después de que la estructura colapsó y provocó la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Aquí te compartimos el relato que publicó en Facebook, con su experiencia:

“Sigo en shock. Frustrada, enojada, profundamente triste.

Ayer me tocó cubrir el festival AXE Ceremonia en representación de El Universal. Después de la presentación de Meme del Real, me acerqué a la zona de prensa. Ahí, algunos colegas comentaban que había ocurrido “algo muy feo”, pero aún no había información oficial. Los testigos estaban visiblemente afectados tras ver dos cuerpos, aparentemente inertes, debajo de una estructura ubicada justo afuera del media center.

Desde ese momento, todo fue un caos. Recibí la orden de investigar, pero el festival no ofrecía información alguna. Desconocíamos la identidad de las víctimas. Entre colegas intentábamos comunicarnos para saber si alguien faltaba, pero era imposible tener claridad: no sabíamos quién había asistido y quién no.

Pasaban las horas. Las redes sociales y la redacción estallaban con versiones de dos personas fallecidas. Mientras tanto, el festival continuaba como si nada. Una fiesta en la superficie, pero en la zona de prensa el ambiente era de incertidumbre, de tristeza. La tensión era palpable.

La única versión que intentaron sostener fue que había dos personas lesionadas y que habían sido trasladadas para recibir atención médica. Pero sabíamos que no era verdad.

Acercarse al lugar de los hechos era enfrentarse a una hostilidad absurda por parte de la policía. Nos trataron con una agresividad incomprensible, como si fuéramos criminales. Nada tenía sentido: ni sus argumentos ni la violencia con la que fuimos tratados todos los que estábamos haciendo nuestro trabajo.

Empezaron a circular rumores de una posible cancelación. El público, completamente ajeno, seguía disfrutando del evento. El ambiente seguía siendo festivo mientras pasaban las horas.

Fue hasta la 1 de la madrugada que empezamos a conocer la identidad de las víctimas. Y casi a las 2, el festival finalmente publicó un escueto comunicado.

Fueron ocho horas de desesperación. Ocho horas de incertidumbre. Ocho horas deseando que lo peor no fuera cierto. Esperábamos que solo fueran heridos. Pero la realidad cayó con un peso brutal.

Me dolió profundamente saber que una de las víctimas era Bere. Una persona que conocí en la facultad, con quien compartí tantos momentos, con quien coincidía en coberturas. Mi mente ya no alcanzaba a procesar tanto dolor.

Durante la cobertura hice varias notas. La música quedó en segundo plano. Entrevisté a testigos, intenté narrar los hechos con fidelidad, dando voz a quienes estuvieron ahí, en un lugar donde el panorama era desolador. Al final, todo resultó ser cierto.

Amigos, estoy muy triste. Fue una jornada extremadamente difícil. No se vale salir de tu casa a trabajar y no regresar. No se vale que oculten lo que pasó. No se vale que no actúen con rapidez. No se vale que no velen por nuestra seguridad.

Por favor, no olvidemos los nombres de Miguel y Bere. No dejemos que sus muertes se conviertan en “un accidente”. No fue un accidente. Repito: estábamos haciendo nuestro trabajo.

No merecíamos el trato que recibimos. No merecían nuestros colegas que se encubriera lo sucedido. Y no merecemos el trato que hemos venido soportando desde hace tanto tiempo.

Miguel y Bere merecían llegar a casa. Y no merecen los comentarios crueles y sin empatía de personas ignorantes.

Esto es lamentable. Hay que exigir justicia para nuestros compañeros y un trato digno para todos los periodistas.