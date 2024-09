Quinceañera electrocutada: ¿de cuánto es la recompensa que ofrece la familia por información sobre su muerte?

El caso de Débora Rebeca, la quinceañera que murió electrocutada mientras se tomaba fotos con sus amigos en agosto pasado, no para de generar conmoción entre las personas que han visto el video en redes sociales. La forma en la que perdió la vida no solo los dejó en shock a los presentes, sino también a su familia, quienes insisten en que no fue un accidente.

De hecho, días después de lo ocurrido, ofrecieron una recompensa a quien brinde información sobre lo que pasó en aquella azotea. Están ofreciendo 30 mil quetzales, que son equivalentes a 77 mil pesos mexicanos. Pero, ¿qué fue lo que pasó?

¿Cómo murió Débora Rebeca, la quinceañera que murió electrocutada?

Débora Rebeca y sus amigos estaban en el segundo piso de una vivienda ubicada en La Tinta, Alta Verapaz, en Guatemala. Reportes indican que los jóvenes se estaban tomando unas fotos, pero por accidente ella tocó uno de los cables de alta tensión que estaban cercanos a la azotea, provocando una fuerte descarga en su cuello.

🇬🇹 JOVEN MUERE ELECTROCUTADA EN GUATEMALA MIENTRAS SE TOMABA FOTOS EN UNA TERRAZA



Una tragedia ocurrió en Guatemala cuando Debora Rebeca Xi Artila, de 15 años, murió electrocutada mientras se tomaba fotos en una terraza. Imágenes captadas por testigos muestran el momento en que… pic.twitter.com/C6YtcwlYhs — Sivar News (@SivarNewsSV) August 2, 2024

El cuerpo de la quinceañera se quedó allí por unos segundos, hasta que la electricidad provocó que su cabeza se desprendiera de su cuerpo y callera al piso. Las personas que presenciaron el accidente quedaron aterradas por la forma en la que todo ocurrió.

Cuando los bomberos y las autoridades locales habían llegado al lugar tras el reporte, ya era demasiado tarde, pues Débora había muerto.

Primero se había viralizado el momento del accidente, pero horas más tarde se filtraron nuevos videos en donde se puede ver qué hacían los jóvenes antes del incidente. Aparentemente, se tomaban selfies.

Destrozados, familiares de Rebeca han compartido fotos y videos emotivos sobre la fiesta de XV años que celebró días antes del fatal accidente.

Madre de la quinceañera Débora recuerda a su hija con video de su celebración pic.twitter.com/gFfy15qwPX — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) September 1, 2024

El último video subido fue por la mamá. Según el medio “Soy5052”, fue del vals de la ceremonia; ella escribió: “Mi llanto de alegría cuanto te vi bailar el vals. Te extraño, mi vida”.

Con la recompensa, esperan que se pueda esclarecer qué pasó con la quinceañera antes de electrocutarse y buscar justicia.