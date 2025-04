¿Qué es el certificado de supervivencia del IMSS y cómo se tramita?

El certificado de supervivencia del IMSS es un documento fundamental para garantizar la continuidad del pago de pensiones a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque suena burocrático, este trámite busca asegurar que los recursos lleguen únicamente a quienes verdaderamente tienen derecho a recibirlos . Para hacer válido tu trámite, te explicamos en qué consiste, quiénes deben realizarlo, cómo hacerlo desde México o el extranjero, y qué pasa si no se cumple con este requisito.

¿Para qué sirve el certificado de supervivencia del IMSS?

El certificado de supervivencia del IMSS tiene como objetivo comprobar que la persona pensionada o jubilada sigue con vida. Esta verificación permite a las instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el ISSFAM continuar con el pago de las prestaciones económicas correspondientes. Si no se acredita la supervivencia dentro del plazo establecido, el pago puede ser suspendido de forma temporal o definitiva, incluso si el beneficiario tiene derecho al mismo.

Este trámite ha sido durante años un mecanismo de control para prevenir pagos indebidos por fallecimiento , y aunque en algunos casos ya no es obligatorio, todavía es requerido para ciertos pensionados, especialmente aquellos que viven fuera del país o no han actualizado sus datos personales en los sistemas institucionales.

¿Quiénes están obligados a tramitar el certificado de supervivencia del IMSS?

Desde 2025, los pensionados que residen en México ya no están obligados a renovar este certificado cada seis meses, siempre y cuando su información personal esté actualizada en el sistema del IMSS. Para saber si se debe realizar o no, basta con revisar el último comprobante de supervivencia emitido por la institución. Si este contiene la leyenda “el IMSS elimina la comprobación de supervivencia en ventanilla”, significa que el beneficiario está exento del trámite.

Si ya no es necesario que compruebes supervivencia, aparecerá dicha frase en tu comprobante IMSS

Sin embargo, si el comprobante incluye mensajes como “acuda a actualizar sus datos para obtener el beneficio de no comprobar supervivencia” o “en su próxima visita, no olvide llevar su CURP”, es necesario acudir a ventanilla para realizar la actualización correspondiente. Este paso no es obligatorio, pero es recomendable para quienes desean evitar acudir regularmente a comprobar su supervivencia.

Si aun debes comprobar supervivencia, en tu comprobante aparecerá dicha instrucción o la leyenda: “en su próxima visita, no olvide llevar su CURP” IMSS

Por otro lado, los pensionados que viven en el extranjero sí deben seguir comprobando su supervivencia, ya sea cada seis meses o en los plazos que indique su institución correspondiente. Este trámite puede realizarse sin costo en embajadas, consulados o mediante otras vías oficiales habilitadas para ello.

¿Cómo tramitar el certificado de supervivencia del IMSS desde México?

Para quienes residen en territorio nacional, el proceso puede realizarse en línea o en ventanilla, esto depende del estatus del beneficiario y de si sus datos están correctamente registrados.

Si ya estás exento del trámite por tener datos actualizados, no necesitas hacer nada más. Pero si tu comprobante indica que debes acudir, puedes presentarte en la ventanilla de “Prestaciones Económicas” del IMSS con los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente

CURP

Número de Seguridad Social

Domicilio (no se requiere comprobante, solo declaración verbal)

Teléfono y correo electrónico (opcionales)

Una vez actualizada la información, es probable que ya no tengas que volver a comprobar tu supervivencia en el futuro. Recuerda que no hay fecha límite para actualizar tus datos, por lo que puedes realizar el trámite según tu disponibilidad.

¿Cómo se realiza el trámite si vives en el extranjero?

En el caso de los pensionados que viven fuera de México, el trámite del certificado de supervivencia del IMSS debe hacerse cada seis meses en el consulado o embajada mexicana más cercana. No tiene costo y se requiere la presentación de los siguientes documentos:



Original y copia de la credencial de pensionista o tarjeta de filiación

Último talón de pago de pensión

Una fotografía reciente

Adicionalmente, desde países como Estados Unidos y Canadá, también es posible gestionar el trámite a través del número telefónico 1 (424) 309-0009.

Este proceso es obligatorio para garantizar que el pago de la pensión continúe sin interrupciones. En caso de no realizar la comprobación dentro del tiempo estipulado, el depósito puede ser suspendido hasta que se regularice la situación.

¿Qué pasa si no cumples con la confirmación de supervivencia del IMSS?

No cumplir con este requisito puede derivar en la suspensión temporal de la pensión, e incluso su cancelación si no se aclara la situación. Por eso, es importante prestar atención al estado del comprobante, mantener actualizados los datos personales y seguir los lineamientos establecidos por el IMSS o la institución correspondiente.

Si tienes dudas sobre si estás exento, puedes consultar tu comprobante o comunicarte al teléfono 01-800-623-23-23 para recibir orientación personalizada.