Murió un querido actor de telenovelas a los 46 años: el mal hábito que habría desencadenado la tragedia

Este 16 de enero, el mundo del entretenimiento británico sufrió un duro golpe al confirmarse el repentino fallecimiento de Paul Danan, un talentoso intérprete que se robó el corazón de miles de personas con su trabajo en la telenovela inglesa “Hollyoaks” y que, en apariencia, se encontraba muy bien de salud.

“Conocido por su presencia televisiva, su increíble talento y su infinita bondad, Paul fue un faro de luz para muchos”, se lee en el comunicado oficial publicado por Independent Creative Management, la agencia que representaba al artista; de igual forma, la empresa aclaró que de momento no se hablará más sobre las causas de muerte por respeto a la familia.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Quién era Paul Danan?

Paul Danan fue un actor británico nacido y crecido en Essex, Reino Unido, que desde muy joven sintió una atracción especial por el mundo de la interpretación, lo que lo hizo inscribirse en la escuela dramática Italia Conti, en Londres.

A los 19 años, el rostro de Paul Danan le dio la vuelta a todo el Reino Unido gracias a su interpretación del rebelde “Sol Patrick” en “Hollyoaks”, la telenovela que lo catapultó a la fama.

Además de “Hollyoaks”, Danan participó en otras exitosas series y reality shows como “Celebrity Love Island”, “Celebrity Big Brother” y “With Me”; lamentablemente, sus adicciones a las drogas y en especial a los vapeadores afectaron su carrera de una forma muy seria.

¿Por qué se cree que la adicción al vapeo mató a Paul Danan?

Paul Danan siempre fue muy abierto al momento de hablar de sus adicciones a la cocaína y a la codeína, sustancias que comenzó a consumir cuando su nombre estuvo más relacionado a los reality shows que a las telenovelas, algo que lo deprimió.

Aunque su agencia no quiso ahondar en las causas de muerte de Paul Danan, el actor reveló en una entrevista que una vez estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos por los problemas respiratorios que le causó su adicción al vapeo.

“Estaba arriba vapeando cuando de repente me quedé sin aliento y me desplomé (…) terminé con neumonía. Mi familia fue advertida de que no podría pasar la noche. Tengo mucha suerte”, explicó en aquella ocasión.