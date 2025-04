¡Luto en TikTok! Murió una estrella de la red social a los 21 años: así fue su desgarrador adiós

La comunidad de TikTok y miles de seguidores alrededor del mundo se encuentran en shock tras la muerte de Dominique McShain, la joven neozelandesa que documentó su lucha contra un cáncer de colon a través de videos emotivos y mensajes de esperanza. Con apenas 21 años, se despidió de la vida mientras dejaba un testimonio poderoso sobre el valor, el amor y la dignidad frente a la enfermedad.

¿Quién era Dominique McShain?

Dominique McShain ganó notoriedad en redes sociales a partir de 2024, cuando fue diagnosticada con un cáncer de colon que rápidamente se extendió al hígado. A pesar del pronóstico reservado, que le daba entre uno y cinco años de vida, decidió compartir cada paso de su tratamiento con sus casi 200 mil seguidores en TikTok.

Además de ser creadora de contenido, Dominique era estudiante de psicología y soñaba con ayudar a adolescentes con problemas emocionales. Su perfil no solo reflejaba su día a día como paciente oncológica, también compartía reflexiones sobre la vida, el dolor, la fe y el amor.

Dominique no generaba ingresos con sus publicaciones, a pesar de su condición, decidió seguir haciéndolo como forma de mostrar la realidad de esta enfermedad TIKTOK

¿Cómo fue su lucha contra el cáncer de colon?

El diagnóstico llegó en abril de 2024. Dominique comenzó a presentar síntomas como sangre en las heces, fatiga extrema, dolor abdominal y cambios en el ritmo intestinal. Tras varias pruebas, se descubrió que el cáncer ya se encontraba en etapa avanzada y había comprometido el hígado.

Pese a someterse a siete meses de quimioterapia, el deterioro hepático obligó a suspender el tratamiento. En abril de 2025, compartió su última actualización desde un centro de cuidados paliativos: “Esta será mi última publicación antes de morir”, escribió con serenidad. “Me queda poco tiempo, pero estoy en paz”.

¿Cómo se despidió Dominique McShain de sus seguidores?

En uno de los videos más conmovedores, Dominique McShain apareció visiblemente debilitada, con los ojos amarillos por la falla hepática, pero con una sonrisa tranquila. Habló de su aceptación de la muerte , de su fe en un cielo sin dolor y del amor inmenso que recibió de su familia, su esposo y su comunidad digital.

“Puede que mi vida sea corta, pero la aproveché al máximo”, expresó. “Me gané la lotería con la familia que tengo. Amigos que darían todo por mí. Sean, mi amor, que me dio los mejores meses de mi vida”.

¿Por qué se casó tras recibir el diagnóstico?

Dominique y su pareja, Sean Suson, se comprometieron en su cumpleaños 21, un mes después del diagnóstico terminal. La boda se celebró el 12 de julio de 2024 y fue documentada en TikTok. La luna de miel tuvo lugar en Tailandia, donde compartieron momentos llenos de ternura y fuerza.

“Me arrebataron la posibilidad de tener hijos, de envejecer, de muchas cosas. Pero no me arrebataron el amor ni la decisión de compartir mi vida con alguien”, escribió en aquel entonces.

¿Cómo impactó su historia en la lucha contra el cáncer colorrectal?

La historia de Dominique McShain ha puesto en el centro de la conversación el alarmante aumento del cáncer de colon en jóvenes menores de 35 años. Entre 1990 y 2019, los casos casi se duplicaron, y las muertes aumentaron un 25%.

Dominique tardó semanas en acudir al médico por miedo a ser desestimada por su edad. Su caso evidenció que los síntomas —como sangre en las heces, estreñimiento, pérdida de peso y fatiga crónica— no deben ser ignorados en ningún grupo etario.

En su último mensaje, Dominique compartió una reflexión que se volvió viral:

“Luché con todas mis fuerzas. De verdad. Pero me consuela saber que pronto dejaré de sufrir. Me siento en paz. Y si algo de esto ayuda a alguien, entonces mi dolor no habrá sido en vano”.

Su familia, seguidores y miles de personas en redes sociales han comenzado a rendirle tributo al compartir su contenido, su historia y su mensaje de amor propio y resiliencia.