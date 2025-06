¡Lupita TikTok se defiende! Así respondió al hate en redes tras la muerte de su hija: “Ya sufrí bastante”

Lupita TikTok, como la conocen millones de usuarios en las plataformas digitales, rompió el silencio y alzó la voz para defenderse de las críticas y los ataques que ha recibido en redes sociales tras atravesar una de las etapas más dolorosas de su vida. La joven creadora de contenido, de apenas 22 años, perdió recientemente a su pequeña hija, Karely Yamileth , situación que se vio envuelta en un contexto de polémica, la detención de su pareja y fuertes acusaciones familiares.

Lejos de desaparecer, Lupita decidió retomar poco a poco sus redes sociales y, en medio de ese proceso, enfrentó de forma directa el “hate” que ha recibido, para dejar en claro que no está dispuesta a permitir más agresiones.

¿Cómo respondió Lupita TikTok a las críticas en redes sociales?

A pesar de su dolor y las difíciles circunstancias, Lupita TikTok decidió reaparecer en redes sociales con un mensaje claro dirigido a sus seguidores y, sobre todo, a quienes la atacan sin piedad.

Por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la influencer agradeció el apoyo de quienes la han respaldado y lanzó una dura petición para que cesen los comentarios de odio.

“Yo me siento bien, estoy bien agradecida. Yo solo quiero bendiciones, ya no quiero que me tiren hate porque pues sí, yo solo quiero bendiciones a mi familia, bendiciones a mi gente”, expresó visiblemente afectada.

Lupita enfatizó que su intención es seguir adelante, retomar sus estudios y concentrarse en su bienestar personal. En días recientes, incluso compartió videos arreglando cuadernos escolares, como muestra de que busca reconstruir su vida tras la pérdida.

¿Qué dijo Lupita TikTok sobre su familia?

Durante la misma transmisión, Lupita fue más allá y reveló que ha tenido que afrontar este difícil momento prácticamente sola, sin el apoyo de su familia, más allá de sus padres. La joven aseguró que su entorno familiar no la ha acompañado emocional ni materialmente en el proceso.

Además, desmintió tajantemente las acusaciones que ha recibido por parte de una de sus tías, quien públicamente sugirió que el representante de Lupita se habría apropiado indebidamente de los ingresos de la influencer.

“Es pura mentira de mi tía, ella me corrió a mí, a mis papás; ya sufrí bastante, yo sufrí la calle, yo me dormí en una plaza”, confesó Lupita, al recordar los momentos más duros de su infancia, cuando —según su testimonio— fue obligada a vivir en situación de calle a los 12 años.

La creadora de contenido aseguró que nunca recibió apoyo por parte de esa tía ni de otros miembros de su familia, lo que, a su decir, hace que las críticas que hoy recibe sean aún más injustas.

“Yo ando bien triste porque esa gente a mí no me apoyó, ninguno de sus hermanos me ayudó, ni mi tía”, concluyó entre lágrimas.

¿Qué pasó con la hija de Lupita TikTok?

La vida de Lupita TikTok dio un giro radical a mediados de mayo, cuando se dio a conocer el fallecimiento de su hija, Karely Yamileth, quien murió días después de su nacimiento. La bebé había permanecido hospitalizada tras presentar complicaciones de salud, las cuales derivaron en un paro cardiaco que le arrebató la vida.

La tragedia ocurrió mientras se desataba un escándalo que involucraba al padre de la menor y pareja de Lupita , identificado como Ricardo “N”, quien fue detenido por el delito de violación equiparada agravada. Según las autoridades, la presunta víctima sería la propia influencer, lo que sumó aún más controversia al caso y puso a la joven en el centro de la atención mediática.

¿Lupita TikTok regresará a redes sociales de forma definitiva?

Aunque su regreso ha sido gradual y marcado por la polémica, Lupita TikTok ha mostrado su intención de continuar activa en redes sociales. Como parte de este proceso, la joven ha realizado cambios en sus perfiles, incluso con imágenes con el mensaje “sitio en construcción”, lo que muchos interpretan como el inicio de una nueva etapa, aunque dicho cambio solo se ha realizado en su cuenta de Facebook. Igualmente, las diferentes transmisiones en vivo que ha hecho, han sido desde su cuenta en esa red, a pesar de que en su cuenta de Instagram y Tiktok replica algunas publicaciones.

Por ahora, la influencer se concentra en su bienestar emocional, en sus estudios y en intentar dejar atrás el difícil capítulo que vivió. Si bien no ha dado detalles concretos sobre el rumbo que tomará su carrera digital, todo apunta a que Lupita buscará reinventarse y dejar atrás el dolor.