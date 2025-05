Tras la muerte de su bebé, Lupita TikTok sorprendió con un nuevo look y rompió el silencio sobre su esposo

Luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, Lupita TikTok reapareció ante las cámaras con una imagen renovada y una actitud diferente. La influencer, conocida por su presencia constante en redes sociales, ha estado envuelta en una serie de controversias tras la muerte de su hija recién nacida y la detención del padre de la menor, Ricardo ‘N’. Ahora, a semanas del suceso, decidió hablar brevemente sobre su situación emocional, su relación con su pareja y la desaparición de su representante .

¿Cómo se encuentra Lupita TikTok tras la muerte de su hija?

Lupita TikTok perdió a su bebé, Karely Yamileth, hace unas semanas, luego de que la pequeña permaneciera hospitalizada por varios días debido a una grave infección. Este hecho provocó una fuerte ola de preocupación entre sus seguidores, quienes han estado pendientes de su estado físico y emocional.

En un breve encuentro con algunos reporteros, la joven reconoció que continúa afectada por la pérdida. “Me siento triste, agüitada”, expresó con voz baja. Aunque no quiso extenderse en detalles, dejó claro que atraviesa un duelo doloroso , del cual intenta recuperarse poco a poco con el apoyo de su familia.

¿Qué dijo Lupita TikTok sobre Ricardo, el padre de su hija?

Uno de los temas más delicados en torno a la figura de Lupita TikTok es la detención de su pareja sentimental, Ricardo ‘N’, quien fue arrestado el pasado 10 de mayo y enfrenta cargos por delitos como feminicidio, violencia familiar y una acusación equiparable a la violación.

En declaraciones recientes, Lupita compartió que desde la detención de Ricardo no ha tenido contacto alguno con él. “No me ha buscado para nada, no sé nada de él”, afirmó ante las cámaras. A pesar de los cargos en su contra, la influencer confesó que aún guarda sentimientos hacia él: “Yo sí lo quiero, pero no sabemos”, dijo, sin ofrecer más contexto sobre el futuro de su relación.

Estas palabras provocaron reacciones divididas entre el público, ya que muchos consideran que Lupita debería cortar por completo cualquier lazo con el padre de su hija, mientras que otros defienden su derecho a procesar la situación a su manera.

@posta.entretenimiento Lupita Tik Tok rompe el silencio con POSTA, estas son sus primeras declaraciones sobre el pleito con su pareja, su bebé y el manager. Nos los confesó todo, enterate... Será que defenderá a su pareja?, habrá perdido todo su dinero?, cuál es su sentimiento tras la partida de su pequeña Karely. De esto y más habla la Influencer y sólo en POSTA. ♬ original sound - POSTA Entretenimiento

¿Por qué ha causado polémica la desaparición de su mánager?

Otro aspecto que ha generado dudas es la desaparición de James Flores, quien hasta hace poco era el representante oficial de Lupita TikTok. La influencer confirmó que desde la detención de Ricardo, su mánager dejó de comunicarse con ella y su familia. “No sabemos nada de él”, aseguró.

El silencio de Flores despierta cuestionamientos en redes sociales , especialmente sobre el manejo del dinero generado por la influencer en sus plataformas. Algunos usuarios han pedido que se investigue su papel y lo ocurrido con las ganancias de Lupita, luego de que él afirmara que la joven solo había monetizado dos dólares, lo cual fue duramente criticado.

Frente a los rumores, Lupita fue enfática al señalar que ella misma tiene acceso a sus ingresos. “Tengo todo guardado, tengo mi cuenta”, aclaró para intentar disipar las dudas sobre un posible fraude por parte de su exrepresentante.

¿Cómo ha sido la transformación de Lupita TikTok tras estos eventos?

Una de las cosas que más llamó la atención de su reaparición fue el cambio de imagen que mostró frente a la cámara. Con nuevo look y una actitud más calmada, Lupita TikTok sorprendió a sus seguidores, quienes interpretaron su renovación como una forma simbólica de cerrar un ciclo.

En un video publicado recientemente, se presentó con un mensaje claro: “Lupita quiere dejar el pasado atrás, descansar, disfrutar y empezar a vivir el presente en plena confianza en sí misma, siendo feliz”. Aunque no se especificó cuándo retomará su actividad habitual como creadora de contenido, esta publicación fue tomada como una señal de que está comenzando a sanar emocionalmente.

¿Cuál es la situación legal de Ricardo ‘N’?

Ricardo ‘N’, quien fuera pareja de Lupita y padre de Karely Yamileth, fue detenido por las autoridades y enfrenta un proceso penal por múltiples delitos. La Fiscalía lo investiga por su posible responsabilidad en la muerte de la bebé, así como por otras acusaciones graves. Hasta ahora, el proceso legal continúa en curso y no se ha emitido una sentencia definitiva.

Lupita ha optado por no involucrarse públicamente en los aspectos legales del caso, y ha pedido a la prensa y al público que respeten su silencio. “Ya no quiero hablar tanto”, dijo en una de sus declaraciones más recientes, lo que hace evidente que su prioridad es cuidar de su salud emocional y proteger su privacidad.