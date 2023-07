Lady Aeropuerto: Mujer enfurece y destroza computadoras en el AICM

Una pasajera desató su furia y destruyó varias computadoras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Fue a través de redes sociales que se viralizó la molestia de una señora de 56 años de edad, quien con gritos y groserías arremetió en contra de empleados del AICM y causó destrozos, rompiendo computadoras y teléfonos.

Los cibernautas la apodaron “Lady Aeropuerto” y el video se ha vuelto viral: “Si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale mad...es, pero esto les va a costar. No me lo regresen, pero eso págalo tú. Y si no quieres devolverlo no me lo pagues, eso está peor”, se escucha decir a la señora enojada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar de los hechosy la detuvieron, para trasladarla al Ministerio Público.

“Los efectivos que brindan seguridad en las instalaciones del AICM ubicado en la avenida Capitán Carlos León González, de la colonia Peñón de los Baños, fueron requeridos por una ciudadana que se identificó como agente de tráfico de una línea aérea y denunció que una pasajera se alteró y comenzó a romper equipo de cómputo y telefónico de la empresa”, señalaron las autoridades.

¿Por qué enfureció la señora?

Con el paso de las horas se confirmó que “Lady Aeropuerto” desató su furia luego de que una empleada de la aerolínea Volaris le dijo que no aparecía en el sistema la reservación que hizo a través de una agencia de viajes. Aunque la trabajadora le indicó que debía aclararlo con la empresa intermediaria la señora perdió el control de sus emociones, agrediendo a la empleada y destrozando las cosas que estaban sobre los mostradores.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar con comentarios como: “Bravo señora, se merecen eso y más"; “Es la única forma de cobrarse lo que roba la aerolínea"; “La gente cada vez más loca e intolerante, espero le hayan cobrado todo para que aprenda a no hacer berrinches”.