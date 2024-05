La mujer que se viralizó por llevar a su tío muerto al banco rompió el silencio, ¿qué dijo?

Se defendió y explicó a detalle cómo habrían ocurrido los hechos; te contamos el caso

Un video de una mujer, que ahora sabemos que se llama Erika de Souza Vieira Nunes, se volvió viral hace unas semanas por supuestamente haber llevado el cadáver de su tío al banco para que firmara unos documentos para retirar sus ahorros. El caso indignó al mundo y la policía dio con ella para tomar cartas en el asunto. Sin embargo, Nunes rompió el silencio y contó todo sobre cómo ocurrió.

El clip mostraba a la mujer de 43 años junto a su tío en silla de ruedas en el escritorio de un ejecutivo de banco. Fueron los propios empleados quienes se dieron cuenta del extraño comportamiento y decidieron grabarlo todo y llamar a la policía. El hombre, de 68 años, ya estaba muerto, y su sobrina insistía en que debía firmar mientras sostenía su mano.

¿Qué dijo la mujer sobre el caso del video viral?

Erika tuvo una entrevista con el medio brasileño ‘Fanstástico’ y dijo que había recibido muchos ataques en redes, pero afirmó que ella no sabía que su tío ya estaba muerto en ese momento.

En sus propias palabras, explicó: “Viví momentos en mi vida que yo no podía soportar. Muy difícil. Fue horrible, no me di cuenta de que mi tío estaba muerto. No soy esa persona de la que hablan, no soy ese monstruo”.

Ella dijo que era la cuidadora de su tío y mantenían una buena relación, pero que, como está bajo tratamiento por su salud mental, ese día tomó unas pastillas que probablemente le dieron efectos secundarios. Afirmó que ahora no recuerda bien lo que ocurrió ese día.

Erika Souza es investigada por la policía por profanación de cadáver, intento de robo, y un posible homicidio involuntario.

Pero ella está segura de que su tío fue quien le dijo que debía sacar los ahorros para hacer remodelaciones en la casa y que le sostuviera la cabeza.