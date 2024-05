Lucerito Mijares le hace frente a quienes la tildan de “hombre": Así respondió

Conocida también como “La Beba” y apodada ahora en Tik Tok, “La princesa de México”, Lucerito, de 19 años, se ha ganado el corazón del público por su simpatía y talento.

Más allá de llevar en sus hombres el peso de ser hija de las estrellas consagradas de la música Lucero y Manuel Mijares, la joven también cantante busca labrar su propia carrera artística.

Pero, así como tiene admiradores, también tiene detractores, Lucerito Mijares ha sido duramente criticada por su personalidad, pues le han dicho que “parece un hombre”.

Con el sentido del humor que le caracteriza, la participante del programa dominical de TelevisaUnivisión, Juego de Voces, respondió ante este tipo de señalamientos.

“No soy la típica chava que se pone la pestaña, yo me muerdo las uñas”, dijo la protagonista del musical The Wiz, en un evento que realizó la producción teatral.

Lucerito confesó que le gusta usar gorras y no llevar tanto maquillaje ni accesorios.

“Estoy terrible en ese aspecto ‘femenino’ e incluso cada vez que llego como al cine o así me dicen ‘Hola, bienvenido’ y yo ‘Gracias’, y obviamente me da exactamente igual. A veces (creen que soy hombre) porque traigo gorra... no me incomoda, a mí me da muchísima risa”, dice.