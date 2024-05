Un cantante sufrió un abuso en pleno concierto y rompió el silencio sobre el duro momento que vivió: VIDEO

El cantante hizo una reflexión sobre lo que hubiese pasado si las cosas ocurrían al revés: “Cruzó la línea”

El acoso y abuso es un tema delicado que genera debates en redes sociales. Y, en ocasiones, surgen videos en donde hay prueba de un momento incómodo que viven los artistas tanto en el escenario como en las calles. Uno de ellos es Ricky Yocupicio, vocalista de la Banda El Recodo, quien rompió el silencio sobre el difícil momento que vivió.

Resulta que en redes se hizo viral un clip en donde se muestra cómo una mujer toca indebidamente al cantante mientras ofrecía un show. Debido a que muchos fans han cuestionado a Ricky por lo que se ve en la secuencia, él decidió ofrecer una declaración al respecto.

¿Qué fue lo que le pasó a Ricky Yocupicio, vocalista de El Recodo?

A Ricky Yocupicio lo tocaron indebidamente en sus genitales mientras ofrecía un concierto. A decir del cantante, el video es de 2021 y no de alguno de sus shows recientes. Supuestamente, podría ser de un concierto en Estados Unidos.

Ricky Yocupicio, vocalista de la Banda El Recodo, lamentó que tuvo que revivir este momento. (Instagram @rickyrecodo)

La respuesta de Ricky Yocupicio al video viral del abuso

En una charla con ‘De Primera Mano’, explicó lo ocurrido: “Cruzó un poquito la línea, ¿no? Prácticamente, tuve un agasajo, un agarrón de genitales. Lo que es”.

Explicó que no es al primero que le pasa ni será el último, y lamentó que “eso le pasa” a los artistas de buena fe que se acercan al público y en el pasado también ha sido víctima de robo. “Me han quitado cadenas (…) me quitaron un anillo en un palenque (…) no es la primera vez que me tocan (…) siempre estás vulnerable”.

Aunque dijo que había recuperado sus cadenas y otras joyas, el vocalista de El Recodo reflexionó sobre si la situación hubiese ocurrido al revés.

“Te aseguro que a mí ya me hubieran corrido de la banda, te aseguro que a mí ya me hubieran tirado piedras (…) hubieran hecho una marcha”, recalcó.

Ricky pidió respeto para él y para cualquier artista que confía en sus fans y se sube a los escenarios para dar lo mejor de sí. Espera que exista un “respeto entre hombres y mujeres”.

Como dijo el vocalista de 30 años, no es la primera vez que los artistas han sido víctima de abuso o acoso. Recientemente, un debate surgió en redes sociales por un video en donde una fan se coló al escenario en un concierto de Natanael Cano, le dio abrazo al cantante y hasta le quiso robar un beso.