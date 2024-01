Kim Kardashian sacó su videojuego de los celulares tras una década de un éxito millonario: ¿qué sucedió?

Kim Kardashian, la estrella de la televisión y empresaria de éxito, sorprendió a sus seguidores al retirar su popular videojuego “Kim Kardashian: Hollywood” de las plataformas de descarga de aplicaciones móviles. El juego, que fue lanzado en 2014 por Glu Mobile, ha disfrutado de una década de éxito millonario, convirtiéndose en un fenómeno cultural en el mundo de los videojuegos para móviles.

El videojuego de Kim Kardashian tuvo un polémico nivel

El videojuego permitía a los jugadores adentrarse en el glamuroso mundo de Hollywood, subiendo de nivel a través de una serie de desafíos y eventos inspirados en la vida real de la socialité. Sin embargo, recientemente se añadió un nivel que causó controversia debido a su parecido con la historia de los duques de Sussex.

Los protagonistas de la nueva trama eran dos personajes reales, la princesa Bianca y el príncipe Aston, cuyos avatares guardaban un parecido innegable con el príncipe Harry y Meghan Markle. La pareja ficticia había abandonado sus deberes institucionales y se había mudado a California, una trama que recordaba a la salida de Harry y Meghan de la monarquía británica.

Tras las críticas recibidas, Glu Mobile confirmó la retirada de este polémico nivel. En un comunicado, la empresa declaró: “Está claro que nos equivocamos, y nos disculpamos sinceramente. No pretendíamos dirigir ninguna negatividad hacia ninguna persona o grupo de personas en particular. El contenido ya no está activo en el juego”.

Fuentes cercanas a Kim Kardashian afirmaron que ella no estaba al corriente de los planes para incluir a estos dos personajes en la dinámica de juego y que tomó medidas inmediatamente para asegurarse de que fueran retirados.