Carla Estrada confiesa que sufrió violencia psicológica

Detrás de la exitosa carrera de Carla Estrada se esconde un lamentable episodio de violencia psicológica que años después ella cuenta para alertar a las mujeres de toparse con situaciones similares.

“No fue nada fácil, me pusieron muchas trabas. Yo a veces lloraba y decía ¡ya no regreso a trabajar! Hubo mucha agresión, que te digo que en su momento, yo jamás lo vi como agresión. Yo lo vi como que ‘me tengo que aguantar’ porque si estoy en una posición que es de hombres, pues yo tengo que demostrar que soy bien fuerte”, expresó la creadora de éxitos como El privilegio de amar.

Estrada contó que todo le dejó un gran aprendizaje. “Todas esas piedras que me pusieron, todo, todo, se los agradezco porque fue lo que me hizo crecer, fue lo que me hizo aprender”, aseguró en una entrevista con Mezcal TV.

Según la productora, con el tiempo, sus “agresores” hasta le ofrecieron disculpas. “Llega un señor y me dice: ‘¿Carla?, ¿no te acuerdas de mí?, no te vengo a saludar, te vengo a pedir perdón por todo el daño que te hicimos porque era nuestra diversión hacerte daño’”.