Se “enamoró” de un policía vial y pide ayuda en TikTok para conocerlo: VIDEO

Un usuario de TikTok ha dejado en manos de la comunidad de redes sociales la misión de encontrar a un atractivo elemento de tránsito en Guadalupe, captado brevemente en video mientras trabajaba.

El usuario Iván Ascasio, cuyo video ya alcanza las 400 mil reproducciones, grabó al policía vial dando paso a los vehículos en una avenida. Cuando el oficial se dio cuenta de que estaba siendo grabado, sonrió y continuó con su trabajo, todo esto acompañado de la canción “Bandido” de Ana Bárbara.

La publicación fue acompañada de la descripción: “Para ese tránsito de Guadalupe, @TikTok tienes tu magia y guíame a él, si sabes de él por favor pásame su IG 😍 #desafíobandido”.

Este llamado ha generado más de mil comentarios de usuarios afirmando que lo han visto y otros que aseguran conocerlo:

“El compañero está casado, hermanas. Fan de su relación.”

“Hoy lo vi 🥰 y no pude grabar, gracias por esas delicias al municipio de Guadalupe.”

“Yo también lo vi... iba con mi esposo y mis hijos 😅 y grité que tránsito tan feo 😂 pero sí está de verse.”

“Déjame me paso el rojo nomás de adrede jajaja.”

“Yo soy de García, pero Ingesu, agarro el carro 🚗 y me voy a Guadalupe a cometer una infracción jajaja.”

“¡Jaja! Me interesa una multa de tránsito.”

Hasta el momento, se desconoce la identidad del joven oficial de tránsito, lo que ha dado pie a numerosas especulaciones sobre quién podría ser y dónde encontrarlo.