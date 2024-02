Exnovia de Peso Pluma causa indignación en las redes al quejarse sobre un regalo que recibió

Dania Méndez, conocida por ser exnovia del popular cantante Peso Pluma, ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Pues la mujer realizó una queja sobre un regalo que recibió. Ante esto, usuaris comenzaron a criticarla.

Dania Méndez, exnovia de Peso Pluma, da contundentes revelaciones

En una reciente entrevista en el podcast de Un Tal Fredo, Dania Méndez compartió una historia que dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos. Resulta que se molestó porque su novio le regaló un teléfono celular, pero no era la versión Pro Max.

A pesar de que agradeció el regalo, su disgusto era evidente. Sin aclarar si el novio en cuestión era Peso Pluma o algún otro exnovio, Dania mencionó que consideró la relación a partir de ese gesto. Le molestó que su pareja usara un iPhone Pro Max y no le haya obsequiado uno igual.

Dania Méndez no dijo si fue Peso Pluma el que no le regaló el celular que ella quería. (Instagram/dania.mndz)

Relató que ella se lo iba a comprar, pero su novio de ese entonces, le dijo que no se lo comprara, que se lo iban a comprar juntos en Navidad, a lo que ella esperaba que le compraría en específico ese teléfono, cosa que no sucedió.

“Veo que trae el IPhone 14 Pro, yo siempre he usado el max por mi trabajo... uso pantallota, entonces le dije que se había comprado ese celular.. me da el IPhone 14, ni pro ni max... cuando vio mi cara de que el celular me dijo si me había gustado o no, yo le respondí que sí, que gracias”.

Esta declaración ha desatado una ola de críticas en las redes sociales. Muchos usuarios consideraron su actitud como un exceso y se volvió blanco de burlas y comentarios en su contra. Algunos incluso especularon que su relación terminó debido a esta situación.

A pesar de la controversia, Dania Méndez se mantiene firme en su postura. Asegura que no es una persona materialista, sino alguien que presta mucha atención a ese tipo de detalles. Sin embargo, este incidente ha dejado a muchos preguntándose sobre las verdaderas prioridades de la influencer.