Dania Méndez le advierte a Marco León: “Que cuide sus palabras”

Dania Méndez y Marco León se han convertido en una de las parejas favoritas para ganar Las Estrellas bailan en Hoy 2023, pues desde el inicio de la competencia se han llevado las mejores calificaciones y el cariño del público que los mantiene en el primer lugar.

Sin embargo, las ocho semanas de permanencia en el reality show de Televisa han despertado todo tipo de fricciones y roces.

Hace días, en el boomerang, el actor hizo una gran mancuerna con Tefi Valenzuela obteniendo las mejores calificaciones. Pero sus declaraciones hirieron a la guapa e integrante de Acapulco Shore.

En plena coreografía, y sin especificar que era una broma, Marco pidió que mejor le llevaran a Tefi Valenzuela, desanimando a Dania, quien se echó a llorar.

Este jueves, Dania habló con TVyNovelas y expresó que no está enojada con su compañero, pero que igualmente le hace una advertencia: “Para la próxima que cuide sus palabras, me dolió mucho, me dio en el ego, no sabes todas las ganas que le echo, Marco”,dijo.