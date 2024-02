Estilistas de Yeri Mua aparecen en las redes y culpan a la cantante del fatal accidente

La cantante Yeri Mua ha estado en el centro de la atención mediática recientemente, y no precisamente por su música. Un incidente en una estética ha desatado una serie de acusaciones y contracusaciones que han sacudido las redes sociales.

Según los informes, las estilistas que trabajaron en el cabello de Yeri Mua la culpan de un accidente que resultó en la caída de un niño desde un segundo piso. Alegan que la controversia generada por la cantante, quien publicó en sus redes sociales que le habían quemado el cabello en la estética, provocó un ataque de ansiedad en una de las trabajadoras, lo que resultó en el descuido del menor.

Las estilistas, que no fueron identificadas por Yeri Mua en sus publicaciones, han salido a defenderse en las redes sociales. Aseguran que la cantante no es consciente del daño emocional, mental y físico que puede causar con sus publicaciones.

A pesar de las acusaciones, los usuarios de TikTok han defendido a Yeri Mua, argumentando que la cantante no tiene la culpa de lo sucedido. Muchos han señalado que Yeri Mua no reveló la identidad de la estética ni de los involucrados, por lo que no debería ser responsabilizada por las consecuencias de la controversia.

En medio de todo esto, Yeri Mua ha mantenido una postura digna. A pesar de haber perdido gran parte de su cabello debido a un procedimiento mal realizado, la cantante ha dicho que se está adaptando a su nueva imagen. Además, ha dejado claro que no tiene intención de revelar los datos del salón, a pesar de las acusaciones de las estilistas.

La controversia entre Yeri Mua y las estilistas parece estar lejos de terminar. Con acusaciones volando en ambas direcciones, solo el tiempo dirá cómo se resolverá esta situación. Mientras tanto, los fans de Yeri Mua esperan que la cantante pueda superar este difícil momento y seguir adelante con su carrera.