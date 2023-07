“El niño se estaba riendo” mientras sus padres golpeaban y amenazaban a su maestra con una pistola

La maestra Brenda ‘N’ del jardín de niños Frida Kahlo, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vivió una golpiza y amenazas de muerte por parte de los padres de un menor llamado Chris, a quien supuestamente habría maltratado.

Los señores, Jesús Adid y Laura ‘N’ llegaron a golpearla, amenazarla y encañonarla con una pistola en pleno patio de la escuela, mientras el niño se reía, según el relato de la maestra.

“El papá se metió, me dio miedo por los niños, por mí, por todos, la mamá me suelta una cachetada y comienza a jalarme del cabello. En ese momento no entendía lo que estaba pasando. Simplemente llegaron a agredirme, me llevaron a jalones por todo el patio, me arrinconaron. La mamá me comenzó a dar patadas en el estómago mientras me amenazaban y me decían que no me volvería a meter con su hijo, yo seguía sin entender porque no sabía lo que había pasado.

En entrevista con Azucena Uresti para su programa de radio, relató: “La señora de la cocina intentó salir para ayudarme, el señor le apuntó con una pistola y se metió. En el lado de la cocina hay una puerta que puede dar a la dirección y la señora se iba a meter ahí para pedir ayuda, pero el señor la regresó y la hincó frente a una ventana para que vieran cómo me estaban pegando, le dijo que si le hablaba a alguien eso mismo le iba a pasar a ella”

“El señor sale, me siguen gritando y la señora me dice que le pida perdón a su hijo y me hinca. Yo me quedo en shock, no sabía que hacer porque aparte de todo, el niño se estaba riendo de ver cómo su mamá me pegaba. En ese momento no le dije nada y el papá me grita ‘que le pidas perdón’ y es cuando le digo ‘perdón’”.

“La señora se sale con el pequeño, me levanto y me voy con los otros niños. El señor me sigue, yo estoy en la puerta del salón y me sigue amenazando, que él era la verga de Izcalli y que ya sabía quién era, quién era mi familia y que me iba a matar”.

La maestra levantó una denuncia, pero también sus agresores. Jesús Adid “N” y Laura “N” fueron detenidos trasladados al Centro de Justicia de la Fiscalía del Edomex, pero también presentaron una denuncia contra la maestra por presunto maltrato infantil hacia su hijo.

Asimismo, ambos están compareciendo por el ataque a la maestra y la cocinera del colegio Frida Kahlo.

El padre del niño cuenta con otras dos denuncias. Azucena Uresti dio a conocer que el primer caso es porque Jesús Adid ‘N’ agregó a un vecino, quien relató: “Iba en una motoneta, nos lo encontramos de frente, me hecha la luz y le gritamos ‘Oye, es doble sentido’. Me mienta la madre, saca la pistola y nos empieza a corretear”.

El segundo caso fue contra una vecina, en 2020, a quien golpeó junto con otras dos mujeres. La vecina se mudó, pero en 2022 se lo volvió a encontrar y la golpearon nuevamente.