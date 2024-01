De qué trata Reto 21, el nuevo reality de Hoy, y que aristas participarán

El programa matutino de Televisa, Hoy, ha anunciado un nuevo reality show que promete ser un hito en la televisión mexicana: Reto 21. Este programa tiene como objetivo apoyar a 12 personalidades en su camino hacia la mejora de su salud y condición física.

Reto 21 no es una competencia, sino un viaje compartido. A partir del lunes 15 de enero, los participantes comenzarán a cambiar sus hábitos con la ayuda de entrenadores expertos. Estarán bajo un régimen alimenticio personalizado, realizarán rutinas de ejercicio extensas y cada semana se realizará un pesaje para ver cuántos kilos han perdido.

Los conductores del programa Hoy, entre ellos Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Tania Rincón, Andrea Escalona y Paul Stanley, se mostraron muy emocionados por este nuevo reality show. Invitaron al público a sumarse a Reto 21 desde sus hogares, con el respaldo de especialistas.

Uno de los participantes confirmados es Arath de la Torre, quien expresó su deseo de mejorar su salud y estar en forma. “Tengo unas lonjitas ya de los 40 que no me he podido quitar; lo voy a hacer por salud y por sentirme bien”, confesó el presentador de televisión.

Además de Arath de la Torre, se ha confirmado la participación de Paul Stanley, Andrea Escalona y el Capi Albores. Los nombres de los demás participantes aún no se han revelado, pero se espera que sean personalidades destacadas del mundo del espectáculo.

Reto 21 es más que un simple reality show, es una invitación a la audiencia para embarcarse en un viaje de transformación personal. Con el ejemplo de las 12 personalidades que participarán, se espera inspirar a las personas a mejorar su condición física y adoptar un estilo de vida más saludable