Kimberly La más preciosa y su esposo debutan como papás: Cuando una familia crece, crece el amor

Vaya sorpresa la que nos hemos llevado al ver a Kimberly de Las Perdidas cargando a sus bebés.

Después del tremendo pleito que tuvo con su esposo, Óscar Barajas, al grado de que hasta la policía tuvo que intervenir porque se había puesto violento con ella bajo los efectos de sustancias prohibidas, Kimberly Irene compartió con sus fans la feliz noticia de que ya es mamá.

Resulta que la integrante de ‘Las Perdidas’ compartió una imagen en la que está con su marido cargando unos bebés de juguete y hasta se ve a la influencer trans amamantando a uno de ellos.

“Cuando una familia crece, crece el amor, la alegría y la felicidad. Ojalá la luz de este día nos acompañe durante toda la vida... Papás primerizos”, escribieron.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar como el comentario de Poncho de Nigris: “Ya no agarren el ped. juntos. Mala copa no! Abrazo a los 2 y disfruten, la vida es para gozarla"; “Kimberly, ¿tu bebé no es intolerante a la silicona? Se te puede empachar la criatura"; “Ah! Entonces por eso la boda apresurada, la novia ya iba cargada”.

Asimismo, en un video, Kimberly hasta muestra las primeras fotos y las actas de nacimiento de sus nenucos.

