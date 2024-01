Cuestionan a Bellakath en medio de la polémica entre Danna Paola y Dani Flow, ¿de qué lado está?

La cantante mexicana Bellakath, conocida por su éxito ‘Reggaetón Champagne’, se ha visto envuelta en la reciente polémica entre Danna Paola y Dani Flow. Bellakath, quien ha colaborado con Dani Flow, fue cuestionada sobre su postura ante la controversia.

Pese a críticas de Danna Paola, Bellakath apoya a Dani Flow

Dani Flow ha sido objeto de críticas por sus declaraciones sobre Rix y sus comentarios contra los movimientos feministas. En respuesta a las preguntas sobre su postura, Bellakath afirmó que apoya a su compañero, pero aún no conoce el contexto completo de la situación.

“Ahorita estoy bien enfocada en mis cosas, no he tenido tiempo de meterme en chismes. He visto uno que otro video, pero habría que ver el podcast completo para poder opinar sobre el tema. Yo apoyo mucho a las mujeres, han visto que en mis videos las empodero, pero también apoyo a mi compañero. Entonces, necesito ver qué fue lo que dijo y estudiarlo”, declaró Bellakath.

Además, Bellakath también habló sobre los comentarios de Danna Paola, quien criticó al género del reguetón. Bellakath aseguró que no se sintió atacada por la cantante pop e incluso se declaró fan de Danna Paola.

Bellakath ha demostrado una postura equilibrada en medio de la polémica entre Danna Paola y Dani Flow. Aunque apoya a su compañero Dani Flow, también defiende el empoderamiento de las mujeres y respeta las opiniones de Danna Paola. Su postura refleja su compromiso con su carrera y su deseo de mantenerse al margen de las controversias.