¿Cuándo entra el fenómeno ‘La Niña’ en México y qué tan peligroso será?

La Organización de las Naciones Unidas actualizó la probabilidad de que el fenómeno “La Niña” llegue a México este año con un 55% de que se forme entre septiembre y noviembre.

Anteriormente, el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) informó que había un 69% de probabilidad de que este fenómeno meteorológico iniciara al final del año.

Es decir, todavía es muy probable que “La Niña” se retrase unas semanas más. ¡Puedes guardar los suéteres por más tiempo!

¿Qué es el fenómeno “La Niña”?

El fenómeno “La Niña” es un evento climático que se caracteriza por el enfriamiento de la superficie del océano Pacífico, provocando cambios de temperatura en el territorio mexicano, así como el incremento de precipitaciones en el sureste.

¿Qué provoca el fenómeno “La Niña”?

El fenómeno “La Niña” provoca mayores niveles de lluvia y enfriamiento del aire en los estados del sur de México, mientras que en el norte intensifica la sequía, según la UNAM Global. En ese sentido, esto provocaría inundaciones, afectando directamente a la población.

“En las zonas donde La Niña favorece las sequías, las lluvias llegan con poca cantidad de agua y esta afectación se va alargando hasta el año que sigue. Entonces, este fenómeno perjudica a las poblaciones y ecosistemas que subsisten con base a la demanda de agua”, explicó Jaramillo Moreno en un informe.

Agregó que “la falta de agua salpica a otras áreas como la agricultura. Si no hay agua, no se puede regar, y entonces hay falta de disponibilidad de productos que afecta no solo el abastecimiento de comida, sino también el precio al consumidor. Igual, hay un aumento en los costos de los servicios de agua (pipas)”.

¿Qué dice el clima hoy en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe una onda tropical número 23 que se desplaza por la península de Yucatán. Además, hay un frente frío número 2 sobre el noreste del país.

El #SMNmx te informa las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en #México, durante las próximas horas ⬇️ pic.twitter.com/osjuGHwpKz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2024

En el centro, hay lluvias puntuales con vientos desde 40 hasta 60 k/h. Las temperaturas del norte siguen arriba con 35 grados, mientras que en CDMX se encuentra entre los 24 y 26 °C.