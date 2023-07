Carlos Jiménez recibe amenazas de muerte de un grupo delictivo

C4 Jiménez es amenazado de muerte por un grupo de encapuchados y con armas de alto poder.

Carlos Jiménez fue amenazado de muerte por un grupo delictivo que, en posesión de armas de fuego y con el rostro cubierto, grabaron un video que le enviaron al teléfono personal del periodista, donde lo amenazan de muerte.

“Atención, vergu... Carlos Jiménez, te va a cargar tu pu.. madre. Pon mucha atención, pende.. C4. Te gusta rascarle los huev.. al león, pero esta vez le rascaste los huev.. al león equivocado. Te sentaste en la ver.. equivocada”.

Asimismo, el sujeto encargado de amenazar a C4 Jiménez dice que su grupo delictivo ya tenía en su poder información personal del periodista policíaco como las rutas que usa para transportarse a diario, su lugar de trabajo y la ubicación de su familia.

“Sabemos dónde vives, dónde trabajas, dónde entrenas, dónde comes, dónde vive tu familia, en qué vehículos y motocicletas te mueves. No hay lugar donde te puedas esconder de nosotros. Te vamos a cazar como a un put.. animal, perro. Tenemos tu caja de cartón, donde te vamos a mandar en cachit..; te va a cargar tu chinga.. madre, pende..”.

Durante la transmisión de su programa C4 en Alerta en Telediario, Jiménez también mostró un audio que le mandaron y respondió a las amenazas de muerte en su contra. Inicialmente, el periodista reconoció que las amenazas en su contra se han vuelto una situación cotidiana en su vida, pero consideró que ésta se trataba de algo más “delicado”.

“Las amenazas son algo que relativamente se han vuelto común en mi día a día. Es parte de mi trabajo y así lo considero; sin embargo, en este caso, creo que es algo más delicado. Aparentemente se trata de un grupo delictivo que parece estar bien estructurado; muestran machetes, pistolas, armas de alto poder”.

Aseguró que seguirá con su labor de informar y de exhibir los rostros y nombres de los delincuentes, porque “somos más los buenos”.

“Mi labor como reportero es siempre mantenerlo informado, y lo seguiré haciendo, seguiré exhibiendo los rostros y nombres de los delincuentes, seguiré exhibiendo a aquellos que le hacen un mal a la sociedad, aquellos que se creen impunes, intocables”, expresó.

“Esta no es la primera amenaza de esta clase de pandillas criminales que realizan en contra de quienes nos dedicamos de informar, y menos en contra de uno, que como su servidor se dedica a denunciar sus crímenes dando la cara para que usted esté bien informado”.

“Nos merecemos un país sin este tipo de lacras, sin este tipo de mugrosos malvivientes y para eso estamos aquí y aquí vamos a seguir”, exaltó.

"TE VAMOS a CAZAR, COMO UN PUTO ANIMAL”



Ayer por la tarde, llegó este video a mi teléfono personal.

Un audio en el mismo tono, y una llamada, lo acompañaron.



Aquí, seguimos trabajando para usted.

…C4 pic.twitter.com/QM3ipeep7C — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 5, 2023

El conductor de Multimedios agradeció la muestras de cariño de la gente tras las fuertes amenazas que recibió.

“No tengo palabras para agradecer todas las muestras de solidaridad y cariño que he recibido, en estos momentos. A todas y todos los que han dedicado su tiempo para abrazarme con sus palabras, gracias… de verdad! Siempre seremos más, los buenos. Aquí seguimos! …C4".

No tengo palabras para agradecer todas las muestras de solidaridad y cariño que he recibido, en estos momentos.

A todas y todos los que han dedicado su tiempo para abrazarme con sus palabras, gracias… de verdad!

Siempre seremos más, los buenos.

Aquí seguimos!

…C4 pic.twitter.com/3qCPrZL02o — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 6, 2023

El periodista Carlos Jiménez ya cuenta con protección del Gobierno federal tras recibir amenazas de muerte por parte de un grupo armado, confirmó el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy se acordó proteger a un periodista que fue amenazado (Carlos Jiménez). Ya se le dio la protección. Pidió carro blindado, protección. Y ya se autorizó”, señaló AMLO.

¿Quién es Carlos Jiménez, periodista amenazado de muerte?

Carlos Jiménez tiene 15 años de experiencia en temas de nota roja en la Ciudad de México.

El periodista relató en el programa Snserio, que cuando se registró en Twitter, la principal red social que utiliza para difundir su trabajo, unió su apellido a un recuerdo con su abuela. quien siempre le decía que era muy explosivo. “Entre las notas que conocía en una ocasión supe que el C4 es un explosivo. Y me decía mi abuelita: ‘Es que tú eres como un explosivo, explotas así', y me gustó que se oía bien C4 y me apellido Jiménez, y le puse C4 Jiménez, y así nació C4", recordó.

Jiménez ha sido detenido en dos ocasiones. En una ocasión fue por dormir en una banca en la Alameda de la CDMX y la segunda por confrontarse verbalmente con un policía en sus inicios como reportero.