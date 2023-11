¿Asustada? Marlene Favela revela que purificó el foro de ‘El Maleficio’ con agua bendita

El esperado remake de “El Maleficio” se estrenó este lunes con las actuaciones protagónicas de Fernando Colunga y Marlene Favela, quien no dudó en tomar medidas ante la reputación paranormal que esta telenovela tiene.

Es por todos conocido que “El Maleficio”, transmitida originalmente en 1983, tiene una fama de “telenovela maldita” que ha trascendido a través de los años debido a los extraños fenómenos que se registraron en el set de grabación: desde la visión de siluetas extrañas hasta rumores inquietantes sobre el cuadro de “Enrique de Martino”.

Consciente de ello, Marlene Favela tomó algunas medidas para alejar las “malas vibras” durante la filmación del remake de “El Maleficio”, como ella misma le confesó a los medios a la salida de un lujoso restaurante de Polanco.

MARLENE FAVELA USÓ AGUA BENDITA PARA PURIFICAR EL FORO DE “EL MALEFICIO”

El productor de “El Maleficio”, José Alberto Castro, reunió a todo el elenco de esta telenovela en un restaurante de Polanco para disfrutar del estreno del primer capítulo, y a la salida Marlene Favela no dudó en hacerle una impactante revelación a los medios al confirmar que sí pasaron experiencias paranormales durante las filmaciones, por lo que tomó medidas:

“Hay una lámpara que sube y baja de intensidad, por eso ahora que estuvimos en Roma me traje agua bendita”

“Nos han pasado cosas, hay una lámpara ahí que sube y baja de intensidad, por eso ahora que estuvimos en Roma me traje agua bendita para alejar las malas vibras. En la mañana me persigno, también a mi hija, y me traigo mi botellita”, reveló la actriz, dejando impactada a más de una persona.