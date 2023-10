Ana María Orozo y Jorge Enrique Abello revelan por qué hay que ver el regreso de ‘Betty, la fea’

“ Beatriz Pinzón ” irrumpió en un mundo en donde sólo se mostraban físicos perfectos en la televisión, mostrándonos que una buena historia es la clave para llegarle a la audiencia.

“Beatriz Pinzon” y “Don Armando Mendoza” cautivaron a todo el mundo en la telenovela. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Ahora, el entrañable personaje interpretado por Ana María Orozco regresa 20 años después con una esperada serie nueva acompañada de “Don Armando”, el amor de su vida, empoderada y con Mila, una hija que transformará su vida.

Amazon Prime le apuesta con todo a la continuación de “Yo soy Betty, la fea”, con una trama que 20 años después tiene todo para cautivar a las generaciones nuevas. En entrevista exclusiva con TVyNovelas, los protagonistas Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello nos hablan sobre este proyecto y qué es lo que veremos.

“CREO QUE LA GENTE VA A CONECTAR FÁCILMENTE CON LA HISTORIA”

Tanto Ana María Orozco como Jorge Enrique Abello dijeron sentirse emocionados y agradecidos con esta nueva oportunidad; sin embargo, al tiempo que recalcaron que la trama se adaptará a las mismas características sociales y de tecnología que se viven en estos tiempos, aceptaron que el desafío de agradarle a las nuevas generaciones es enorme:

“Siempre va a haber un gran desafío. Por una parte me siento tranquila porque estamos muy conscientes de eso, haciéndolo con mucho cuidado y dando lo mejor, entonces, yo creo que estamos a la altura, pero por supuesto que hay una parte que no está en nuestras manos y que no sabemos finalmente cómo lo va a recibir la gente, pero yo creo que va a ser un reencuentro hermoso y que van a conectar fácilmente”, aseguró Ana María Orozco.

Ahora, veremos cambios significativos en esta “Betty” que combina nostalgia y tecnología. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Por su parte, Jorge Enrique Abello relató que en un principio se sentía inseguro sobre la continuación; no obstante, “aunque teníamos la duda, estudios RCN, Prime Video y todos los involucrados nos dieron la tranquilidad de que teníamos las circunstancias y las condiciones para poder lograrlo”.

“LO QUE HICIMOS FUE HERMOSO…”

El cambio en el set y en el vestuario seguramente es uno de los aspectos que más notarán los fans de “Betty, la fea”. Sin embargo, Jorge Enrique Abello destacó el trabajo de producción que hay detrás de la nueva temporada: “Lo que hicimos fue hermoso, la idea era imaginar lo que pasó 20 años después, cómo están los personajes, cómo viven hoy en día”, declaró.

Sobre la experiencia de ver esta nueva serie , el mensaje de Ana María Orozco es: “Para los que la conocen, saben que se van a reencontrar con personajes que aman, con una historia entrañable y van a llenar sus expectativas. Y a las nuevas generaciones, yo creo que les va a dar curiosidad, aseguró la actriz.

El mensaje final de Jorge Enrique Abello fue lo que seguramente enternecerá más a todos los fans mexicanos: “Gracias a toda la gente de México que nos ha querido tanto, también se les quiere y mucho”.