Silverio Rocchi explotará su versatilidad para ganar Hotel VIP

Silverio Rocchi, ex portero de la Liga MX y ex campeón del mundo de la Sub 17 con la Selección Mexicana en 2005, está listo para hospedarse en el Hotel VIP, el nuevo reality show que iniciará transmisiones este miércoles, 16 de agosto, a las 8PM por Canal 5.

El ex portero que jugó en Puebla, Veracruz y Lobos BUAP, entre otros equipos, explotará su versatilidad dentro de la competencia del Hotel VIP, donde 16 famosos vivirán sus vacaciones soñadas siendo huéspedes, pero también tendrán que ponerse la camiseta del staff para ir obteniendo sus propios beneficios.

José Silverio Rocchi nació en 1988 en Puebla y cuenta con nacionalidad italo-mexicano debido a que sus abuelos nacieron en Italia. Desde muy joven amó el deporte y su pasión se desarrolló en el futbol.

“Evo”, como le dicen sus amigos y familiares, fue un portero que comenzó su carrera futbolística en Puebla para después tener la oportunidad de formar parte de las divisiones inferiores del Barcelona.

El italo-mexicano logró formar parte de la Selección Mexicana Sub 17 que logró proclamarse campeón del mundo en el Mundial de Perú del año 2005, bajo las órdenes de Jesús Ramírez.

Silverio Rocchi suma un reality más a su carrera

Pese a tener una carrera en el futbol, Silverio Rocchi ha demostrado su versatilidad participando en diferentes realities como Reto 4 elementos, Guerreros 2020 y Las estrellas bailan en Hoy, por lo que Hotel VIP será un reto nuevo en su carrera.

El ex portero se define como una persona resiliente y competitiva, que cuenta con tres virtudes: disciplinado, leal y puntual. Sin embargo, también cuenta con algunos defectos como ser terco, exigente consigo mismo y perfeccionista.