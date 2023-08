‘Gomita’, de payasita de la calle a concursar en ‘El Hotel VIP’, ¿por qué se alejó de su familia?

Cuando, hace unas semanas, Aracely Ordaz, “Gomita”, confirmó su regreso a la televisión, todos comenzaron a preguntarse en qué proyecto la veríamos. Ahora lo sabemos: la modelo e influencer fue confirmada como parte de los 16 participantes del reality show “El Hotel VIP”, en donde junto con sus compañeros luchará para formar parte de los huéspedes y no del staff de servicio. Sin embargo, todo no ha sido fácil para ella.

En una entrevista exclusiva para TVyNovelas, “Gomita” no dudó en comentar que se siente amenazada por su padre, por lo que aceptó participar en “El Hotel VIP” para darse un respiro: “Yo había metido la denuncia por maltrato físico y psicológico, le dieron sentencia de un año y en el momento en el que me hablaron del proyecto lo que quería era irme de mi realidad, encerrarme y disfrutar otro tipo de vida”, declaró.

Ahora, con esta nueva oportunidad, “ Gomita ” promete muchas emociones para “El Hotel VIP”, el nuevo reality show de Roberto Palazuelos que se estrenará el próximo 16 de agosto a través del Canal 5 , y si bien hubo filtraciones que la señalan como la ganadora, nada está escrito, y ella lo sabe.

¿POR QUÉ “GOMITA” SE DISTANCIÓ DE SU FAMILIA?

Fue en el 2021 que “Gomita” anunció en sus redes sociales que había interpuesto una demanda contra su padre debido al maltrato y violencia que había sufrido durante años. Incluso, lo acusó de robarse todo su dinero obtenido por sus primeros años de trabajo. Es importante recordar que Aracely Ordaz comenzó trabajando como payasita en la calle, y a partir de ahí se le fueron abriendo proyectos.

“Le dije a mi papá que si no me iba a dar chance mejor me iba y que me diera mi lana, y me dijo ‘no, cuál lana, si está invertida aquí en la casa’, era una casa que rentábamos en Monterrey, todos ganábamos lana, los tres artistas ganaban, porque nos tenían trabajando a los tres; ‘Lapizito’, ‘Lapizín’ y a mí”, aseguró ella en un podcast.

“GOMITA” PROMETE HACER DE TODO POR GANAR EN “EL HOTEL VIP”

Ahora, “Gomita” es un rostro reconocido en la televisión mexicana gracias a sus apariciones como modelo y conductora; asimismo, se ha convertido en una exitosa influencer, con más de tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.