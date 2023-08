Manola Diez, la polémica actriz que pondrá a todos a temblar en Hotel VIP

Manola Diez, actriz mexicana a quien recordamos por su participación en la tercera temporada de Big Brother VIP en el año 2004, está lista para entrar con todo al Hotel VIP, el nuevo reality show que iniciará transmisiones este miércoles, 16 de agosto, a las 8PM por Canal 5.

La también ex integrante de ‘Otro Rollo’, pondrá a todos a temblar dentro de la competencia del Hotel VIP, donde 16 famosos vivirán sus vacaciones soñadas siendo huéspedes, pero también tendrán que ponerse la camiseta del staff para ir obteniendo sus propios beneficios.

Recordemos que Manola protagonizó diversas polémicas dentro de Big Brother VIP 3, y una de las más recordadas es cuando en una de las pruebas semanales, disfrazada con una botarga de oso, se cayó y se golpeó la nariz; situación por la cual culpó a todos sus compañeros de no cuidarla, ya que el reto lo tenía que hacer con los ojos vendados.

Manola Diez, la polémica actriz de Hotel VIP

Durante su experiencia en Big Brother VIP, Manola Diez y Ninel Conde comenzaron una amistad, la cual también llegó a la ficción dentro de la telenovela ‘Rebelde’, del productor Pedro Damián.

En 2017, Manola volvió a dar de qué hablar y desató tremendo escándalo al acusar a Aracely Arámbula de amenazarla de muerte junto a su hijo menor. La actriz nacida en Monterrey, Nuevo León, publicó una serie de tweets desafortunados tras el enojo del momento.

Y es que, a la ex de Luis Miguel no le gustó que Manola publicará un par de fotos de su hijo donde también aparecía uno de los hijos de Luismi y Aracely. Su amistad de más de 20 años se vio fracturada por la situación y Manola aseguró que no le guarda rencor a “La Chule”.

Ahora, a sus 49 años de edad, Manola Diez está lista para poner a prueba su temperamento, carácter explosivo e impaciencia en el Hotel VIP, el reality con el que Televisa busca seguir liderando el rating de los realities shows en la televisión mexicana.