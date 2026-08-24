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Abril Di Yorio

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Series y Cine
La pícara soñadora: Quién es quien en la nueva versión de M-Drama con Abril Di Yorio y Darío Duque
Te presentamos a parte del elenco que conforma la nueva versión del clásico con Mariana Levy y Eduardo Palomo.
Agosto 24, 2026
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Nayib Canaán
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‘La pícara soñadora’ vuelve: Abril Di Yorio y Darío Duque reviven el clásico con 20 capítulos al estilo de los M-Drama
El sueño continúa... sin olvidar a Mariana Levy y Eduardo Palomo que la convirtieron en un clásico.
Agosto 24, 2026
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Nayib Canaán