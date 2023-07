Quién fue el penúltimo eliminado de LCDLFM y qué se dijeron a la cara en el Posicionamiento

La final de La casa de los famosos está a la vuelta de la esquina y este domingo 30 de julio ocurrió la penúltima eliminación.

Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Jorge Losa se enfrentaron en la tabla de nominación.

¿Qué se dijeron en el Posicionamiento?

Nadie se posicionó detrás de Sergio Mayer.

Detrás de Jorge:

Nicola: “Quiero felicitarte, decirte que te mereces lo mejor del mundo. Sabemos lo que nos costó llegar a México, las lágrimas que hemos derramado, y solo me queda decirte que sigas luchando. Sabes que serás una estrella acá, te lo mereces”. Albacete le respondió: “Gracias por tus palabras, hoy tengo un gran amigo aquí, y échale ganas, que me voy a sentir orgulloso de ti”.

¡Comienza el octavo posicionamiento! @NicolaPorcella y @maryjuarezcute ya saben lo que se tiene que hacer ☝️



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/JL6rjFXFce — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 31, 2023

Wendy: “Desde hace mucho te dije que no te odio. Te pedí disculpas porque no tenías que ser como yo quería. Eres un gran chico, pero sí quiero que te vayas porque quiero que se queden mis compañeros. Ojalá que te vayas”.

Emilio: “Albacete, primero te voy a decir lo negativo. Desde el principio tuve muchas dudas de tu personalidad, tu juego, eras muy buena persona pero tenía mis dudas. Al día de hoy te agradezco, eres una gran persona, has luchado pero me paro aquí porque el contenido de las otras dos personas me gusta más. Albacete le respondió: “Así soy, no puedo ir en contra de mi corazón, suena a cliché, pero gracias porque todos ustedes me han hecho crecer”.

Los posicionamientos de @mailomarcos y @soywendyguevara son de esperarse 😈👀



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRSdM pic.twitter.com/HDQ5AW4raU — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 31, 2023

Galilea aprovechó para preguntarle a Jorge si le sorprendió que Emilio salvara a Barby y no a él: “No me sorprendió en lo más mínimo, son cosas que uno va percibiendo, y sabes que es una estrategia, sabes cómo es tu compañero, tú ves cómo tu contrincante juega al ajedrez y sabes cómo maneja las fichas. Uno ya está enterado de para dónde van a ir”.

Montijo también cuestionó a Emilio: "¿Dudaste en salvar a Jorge o a Barby?”. El joven respondió: “No, nunca quise salvar a Jorge, yo estaba esperando, y se lo dije a la cara ‘hermano, ganas tan seguido, que el día que gane voy a celebrar como nunca’, y en cuanto gané les hice un gesto en representación de que han sido grandes competidores”.

Detrás de Poncho:

Barby: “Hoy tuviste la suerte de que esté aquí. Poncho, tenía algo sobre ti que lo he reafirmado. En un momento me llamaste hermana y sé que son cosas que te salen de tu corazón. No quisiera que ninguno se fuera, pero es así".

“Agradece por la semana que te dimos en el Infierno de seguir en la casa”, remató Poncho.

Por su parte, Barby comentó: “El ser utilizada para una estrategia, no, por eso digo que me hubiese gustado estar ahí (nominada), para mí hubiese estado genial, y con la cabeza en alto, y agradecida por lo que he vivido aquí, y si así toca, que así sea”.