Así reaccionó Ferka luego de que Jorge Losa dijera que la ve como su mamá

Jorge Losa y María Fernanda Quiroz, Ferka, mantienen en la actualidad una de las relaciones de pareja más mediáticas en el mundo de la farándula, sobre todo por sus gestos de amor que mostraron dentro de “ La casa de los famosos México "; y aunque varios fans afirman que este romance no es real y sólo es para aumentar la popularidad del rating, la pareja siempre ha demostrado que se ama, aunque eso sí, dejaron en claro que no tienen planes a futuro.

Luego de que Jorge Losa se convirtiera en el octavo eliminado de “La casa de los famosos México” tras perder en votos contra Poncho de Nigris y Sergio Mayer, el actor español ha asistido a las distintas galas del reality, en donde, por supuesto, sus declaraciones han dado de qué hablar, sobre todo una de las más recientes.

¿Por qué? Fue en una de las más recientes post galas de “La casa de los famosos México” que Jorge Losa destacó que, aunque ama a Ferka , también aseveró que ha tomado un rol maternal, declaración que molestó a María Fernanda, ¿qué pasó ahí?

JORGE LOSA DICE QUE VE A FERKA COMO SU MAMÁ Y LA CONDUCTORA NO OCULTA SU MOLESTIA

Durante uno de los eventos de “La casa de los famosos México”, Jorge Losa no dudó en declarar: “Uno empieza a meter esos roles de las personas. De las personas y las mujeres que para ti son tan valiosas. Ella, aparte de ser ahora mi amor, empiezas a encontrar en la figura de una mujer a tu mamá también y a mí eso se me hace hermoso”.

“Ella, aparte de ser ahora mi amor, empiezas a encontrar en la figura de una mujer a tu mamá también y a mí eso se me hace hermoso”

Estas palabras, obviamente, molestaron a Ferka, quien no dudó en expresar su descontento y, soltando la mano de Jorge, le dijo enfática que ella prefiere ser sólo su amor; tras esta reacción desagradable, el actor explicó que lo dijo en el sentido que, para él, ella representa una mujer fuerte.

“Empiezas a encontrar a esas personas, a esas figuras que son tan importantes en tu vida, en mujeres que son valiosas para ti dentro de la casa. Y cuando te las empiezan a sacar, te empiezan a faltar y te empiezan a partir el alma porque ellas estaban ahí contigo. No quiero decir que sea mi mamá”, explicó Jorge Losa, aunque sus palabras no dejaron satisfecho a nadie, ni siquiera a los fans, quienes lo acusaron de no querer tanto a Ferka como tanto lo presume.