Ferka ataca sin piedad a Wendy; la llama traicionera

La nominación de Nicola ha despertado muchas teorías acerca de lo que realmente sienten los habitantes de La casa de los famosos.

Nicola Porcella, modelo y ex futbolista peruano se ha caracterizado por su carisma y franqueza a la hora de relacionarse con los participantes del reality show pero sin duda su relación más estrecha es con Wendy Guevara, con quien incluso juega a ser novios.

Sorprendió por eso que Wendy le diera un punto en la nominación de esta semana, lo que provocó el enojo de Nicola.

La propia Guevara intentó reconciliarse con Nicola al hablar frente a una de las cámaras de la casa para pedir a sus fans que voten por él. Sin embargo, Nicola se negó a aparecer con ella para la petición.

Fuera de la casa, la ex concursante Ferka fue especialmente dura en contra de Wendy.

“Traz pobre Nicola traicionado por Wendy Eso no me gusto ¿y el amortz?”, escibió Ferka en un mensaje de Twitter en el que recibió muchos mensajes de críticas.

Poco después, María Fernanda Quiroz insistió en el tema:

“Nominar a tu mejor amigo ahí dentro y a tu amiguinovio eso es que ya la perdimos. Ay diorrrmio”.

Los mensajes enardecieron a los fans de Wendy que se han dedicado a recordarle a Ferka que ella está fuera de la casa y que Wendy, como sea, llegará a la final.

