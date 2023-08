Hotel VIP: Silverio Rocchi se desnuda enfrente de todos y Vielka Valenzuela reacciona de manera sorprendente

Silverio Rocchi se muestra como Dios lo trajo al mundo frente a sus compañeros del Hotel VIP y Vielka Valenzuela reacciona de manera sorprendente

Silverio Rocchi, ex portero de la Liga MX y ex campeón del mundo de la Sub 17 con la Selección Mexicana en 2005, se desnudó en el Hotel VIP enfrente de todos e hizo reaccionar a Vielka Valenzuela, quien no dudó en elogiar sus atributos.

Las tareas del Hotel VIP siguen al tope, por lo que los 15 integrantes se enfrentaron a un nuevo desafío y Silverio Rocchi fue el que se robó los reflectores tras quitarse su short con todo y calzón para cambiarse de ropa en el vestidor comunitario. El mexico- italiano se sintió en confianza, aunque terminó mostrando sus pompas y Vielka Valenzuela quedó impactada.

“Que bonitas nalgas las de Silverio. Sí están bien bonitas y redonditas”, dijo la también conductora de ‘¡Cuéntamelo Ya!’, quien cuestionó: “¿Por qué haces eso Silverio? Wey tiene sus partes de fuera”.

Por su parte, Silverio Rocchi señaló que sus compañeros debían de aprovechar y agradecer por mostrarles sus atributos: “Yo creo que deberían de agradecer porque lo están viendo gratis, porque yo cobro por mostrar mi cuerpo”.

Silverio Rocchi, el galán del Hotel VIP

A una semana de que comenzó el reality show de Canal 5, Silverio Rocchi es todo un galán, pues ha sido relacionado con Ligia Uriarte y Vielka Valenzuela tras algunos coqueteos.

Luis “Potro” Caballero señaló que Silverio Rocchi estuvo en el panel y confesó que sentía una atracción hacia Ligia, por lo que el ex de ‘Acapulco Shore’ no dudó en cuestionar a la actriz sobre esta situación.

“Desde un principio hubo atracción”, señaló Ligia Uriarte, mientras que el panel le indicaba que Silverio Rocchi sintió un amor a primera vista desde que la conoció.

Por otra parte, el ex portero también coqueteó con Vielka Valenzuela, pues ya hubo un beso de pico, luego de prepararle su desayuno; además, la también actriz elogió sus pompas.