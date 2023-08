Hotel VIP: Ellos son los dos participantes que intentaron conquistar a Ligia Uriarte dentro del reality

Ligia Uriarte flechó a dos de sus rivales en el Hotel VIP; sin embargo, la actriz decidió concentrarse en el juego y no distraerse con romances de reality show

Ligia Uriarte, actriz que saltó a la fama por la serie ‘Sin miedo a la verdad’, se ha robado los reflectores en el Hotel VIP, luego de que se diera a conocer que le rompió el corazón a dos participantes del reality show de Canal 5.

Dos integrantes intentaron conquistar a Ligia dentro de la competencia, por lo que la joven actriz se sinceró en el panel conducido por Mariana Echeverría y Luis “Potro” Caballero, en el que también estaban presentes Gomita y la periodista Martha Figueroa.

Estos dos contrincantes que le echaron el ojo a Ligia Uriarte, de 32 años de edad, fueron el ex portero Silverio Rocchi, de 35, y el ex prometido de Ferka, Christian Estrada, de 34.

Ligia Uriarte rompe el corazón de Silverio Rocchi y Christian Estrada en el Hotel VIP

Todo comenzó cuando Luis “Potro” Caballero señaló que Silverio Rocchi estuvo en el panel y confesó que sentía una atracción hacia Ligia Uriarte, por lo que el ex de ‘Acapulco Shore’ no dudó en cuestionar a la actriz sobre esta situación.

“Puede haber una atracción física, pero yo siempre estoy pensando en el juego y Silverio es de los más fuertes. Entonces hay que ver estratégicamente si funciona o no a mi favor. Pero desde un principio hubo atracción”, señaló Ligia, mientras que el panel le indicaba que Silverio Rocchi sintió un amor a primera vista desde que la conoció.

“Cuando fuimos al trámite de la visa nos conocimos y empezamos a platicar, pero así de que hubo amor…”, dijo Uriarte, quien confesó qué fue lo que le atrajo del ex portero: “Esta fortachón, alto, italiano, cocina, pero eso de que ande pegadito con Mariana (Ávila) ya no me gustó tanto”.

Por otra parte, Martha Figueroa reveló que Christian Estrada también estuvo detrás de Ligia Uriarte e incluso la invitó a la suite del Hotel VIP, pero la actriz lo rechazó, por lo que terminó llevando a Tefi Valenzuela.

“Gana Christian y me dice: '¿vienes conmigo a la suite?’ Y yo no compadre ¿qué pasó? acabo de escuchar que invitaste a Tefi. No muchas gracias y se fue”, recordó Ligia, quien además reconoció que es irresistible en el Hotel VIP.