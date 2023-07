El pasado de Nicola Porcella y las acusaciones por las que no pudo volver a Perú

Nicola Porcella está en México por una avalancha de complicaciones legales, migratorias y acusaciones de machismo que terminaron por obligarlo a estacionarse en México.

Conocido como el “Chico reality”, Porcella comenzó su carrera como futbolista, deporte en el que tuvo su punto más alto al jugar en la Liga 1 con el Sport Boys del Callao. Luego saltó al modelaje y finalmente a la conducción y la participación de realities.

Como futbolista, Porcella se desempeñó como defensa central casi siempre y su característica era el juego duro.

En internet circula el video de una jugada que refleja su espíritu de defensa sin miramientos: en un barrida alcanza a derribar con los tacos por delante al contrario, quien cae de manera estrepitosa.

Porcella es expulsado por esa jugada pesar de que alega inocencia: “fui a la pelota, profe”, se escucha que le dice al árbitro.

Jugó dos años más y, de acuerdo con lo que él ha contado, dejó el futbol cuando comenzaron a presionarlo para que diera dinero a cambio de ser titular o conseguir contrato con un equipo más grande.

Entonces se dedicó a la televisión. Como conductor del programa Todo por amor, en Perú, tuvo un primer problema con el que aprendió que en la tele no se puede ser rudo como en la cancha de futbol.

En el primer programa, uno de los enamorados (el show era sobre personas buscando novios, muy similar a “Enamorándonos”) le coqueteó en vivo a la conductora Karina Rivera.

Porcella quiso salir en su defensa pero lanzó un desafortunado comentario machista por el que incluso tuvo que disculparse públicamente.

“Producción a mí no me molesten. Espérense, vamos hacer algo acá porque aquí nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

Al día siguiente, Porcella recibió tantas críticas que tuvo que retractarse:

“Sé que utilicé palabras inadecuadas, no fue lo que quise decir. No fue mi intención. Sabes que te respeto. Yo quiero que la gente sepa todo el respeto que te tengo”.

Luego vino una etapa de realities show como “Esto es guerra” y se dio la oportunidad de viajar a México para participar en “Guerreros”.

Lo hizo sin saber que ya no podría regresar a Perú. Sucedió que ese viaje fue en 2021, en plena pandemia, cuando el gobierno peruano había emitido restricciones para salir del país.

Porcella fue acusado de utilizar un viaje humanitario para llegar a México, aunque él siempre ha negado esa acusación.

Las autoridades migratorias le impidieron volver a Perú y Porcella pensó en la posibilidad de viajar a Italia, de donde es su familia paterna.

Pero en México comenzó a ganar oportunidades en más realities, incluyendo Las estrellas bailan en Hoy y Reto 4 elementos por lo que decidió hacer vida aquí.

Ahora, es uno de los aspirantes a ganar “La casa de los famosos México”