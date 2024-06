El VIDEO que muestra el momento exacto en que Justin Timberlake fue arrestado por manejar en estado de ebriedad

El pasado 18 de junio, los titulares a nivel nacional se inundaron con la noticia de que Justin Timberlake había sido arrestado en Nueva York, esto como consecuencia de una conducta indebida al manejar bajo los efectos del alcohol. Ahora, se dio a conocer un video en el que habría quedado registrado el momento específico en el que el artista resultó interceptado por las autoridades, lo que fue solo el inicio de este proceso, que se sabe, continuará hasta que tenga lugar la audiencia necesaria.

Así fue la detención de Justin Timberlake

Este incidente protagonizado por el intérprete de “Cry Me A River” causó gran sorpresa entre sus admiradores, pues los últimos años había procurado mantenerse alejado de cualquier tipo de escándalo, con el fin de proteger la privacidad de la familia que formó junto a Jessica Biel y sus dos hijos en común.

No obstante, parece que las cosas se salieron de control para el artista esa noche, y tras haber disfrutado de una cena en un lujoso hotel de la ciudad, fue requerido por la policía para que desistiera en su propósito de manejar hasta su casa, ya que no se encontraba en las condiciones para hacerlo sin poner en riesgo su vida o la de terceras personas.

La grabación retomada por la señal de CNN se obtuvo mediante una cámara de seguridad propiedad de hamptons.com, misma que captó el lujoso auto último modelo circulando por una calle cercana al sitio en el que se reunió con varios de sus amigos.

En el clip se aprecia hasta que abandona esta zona, justo unos segundos antes de que rompiera una ley de tránsito y tuviera que responder ante los agentes a cargo por sus motivos, instante en el que se habrían percatado de que estaba bastante bebido; una teoría que confirmaron al realizarle las pruebas estandarizadas obligatorias por procedimiento.

Por qué detuvieron a Timberlake

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el arresto de Justin se dio luego de que no respetara un semáforo, pues este movimiento alarmó a las autoridades. Previo a esta maniobra, el cantante no parecía haber estado manejando a velocidad excesiva ni hizo otras maniobras riesgosas, sin embargo, cuando se detuvo su mirada lo delató, pues los datos policiales indican que tenía los ojos rojos y hablaba muy lento, además de que desprendía un fuerte aliento etílico.

Pocas horas después, Timberlake abandonó la comisaría a la que fue remitido acompañado de sus abogados, que hasta el momento no se han pronunciado al respecto. En tanto, se comunicó que deberá asistir a una audiencia, aunque parece que no recibirá cargos graves ya que no opuso resistencia ni atentó contra la vida de otras personas en ningún momento.